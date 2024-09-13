西螺大橋藝陣文化祭10月登場 看600秒高空煙火秀
雲林縣長張麗善今天說，配合國慶焰火首次移師雲林施放，2024西螺大橋藝陣文化祭10月5、6日登場，先施放600秒高空煙火秀，為10月系列活動打頭陣，歡迎大家來雲林玩。
雲林縣文化觀光處今天舉辦藝陣文化季宣傳會，由蘇祈麟所率領M.I.T Drill Team職業操槍隊結合藝想台灣劇團官將首帶來精彩表演，為活動揭開序幕。
張麗善表示，西螺大橋藝陣文化祭將在10月5、6日登場，活動從下午3時開始，首日有「新竹聯豐」的戰獅鼓陣、「藝響台灣劇團」的官將舞陣以及「雲火INFERNO」火舞表演，還有知名台語選秀歌手許志豪連番上陣，熱鬧到晚上8時。
其中5日晚間將有火把遊行上橋，並點燃國慶大師設計的「幸福」、「雲林」的翻轉字，而6日晚間則施放600秒高空煙火，照耀西螺夜空。
張麗善表示，雲林縣10月有豐富活動，除了「2024西螺大橋藝陣文化祭」打頭陣外，雲林詔安客家文化節、國慶焰火在虎尾，以及雲林國際偶戲節，各類活動接連舉行，歡迎民眾來雲林遊玩，歡祝國慶、體驗雲林縣文化底蘊。
文觀處長陳璧君指出，今年西螺大橋邁入通車71年，作為曾經肩負南北交通重大使命的西螺大橋是雲林人的共同記憶，為使民眾重新認識這座遠東第一大橋，活動期間將於大橋端規劃重返1953年的活動體驗入口意象。
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