南投溫泉季9/28開跑 3大溫泉區主題活動接力迎賓

南投縣府於12日舉辦「2024南投溫泉季-秋日幻享曲」記者會，宣布南投溫泉季9月28日正式起跑，3大溫泉區主題活動接力迎賓，歡迎全國民眾到南投來一趟放鬆療癒的秋日之旅。

南投縣府陳瑞慶參議表示，今年響應交通部觀光署「2024-2025台灣好湯」系列活動，並結合主題「溫泉舊時光 健康新時尚」，打造「復古」和「時尚」氛圍，透過活動及藝人代言，強打年輕族群，打破泡湯為老派健康休閒活動的既定印象，以「越復古，越時尚」的概念吸引不同年齡層客群，賦予「泡湯」全新生命。

此外，今年溫泉季獨家推出限定永續輕旅行，與時報旅遊合作，在溫泉季期間推出三大溫泉區各一梯次的旅行活動，帶領遊客前往各區體驗當地風情，並於環保餐廳用餐，再參加溫泉季活動，讓旅客盡情享受南投溫泉之旅，同時落實低碳永續理念。

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