日治台南縣知事官邸苦楝樹修剪 市府：健康良好

台南市定古蹟-日治台南縣知事官邸前苦楝樹遭控粗暴修剪，掀起議論，台南市政府今天表示，這棵苦楝樹枝葉過於茂密，強風下有風險，才修剪複雜疊枝，目前樹木健康情況良好。

台灣基進台南市議員李宗霖今天指出，日治台南縣知事官邸前苦楝樹遭粗暴修剪，已在社群媒體發酵，市府應儘速研議「樹木委員會」納入公民審議參與，認真維護樹木，莫讓市民看到的是樹木被虐待、處決慘狀。

台南市政府文化局發布新聞稿表示，日治台南縣知事官邸前苦楝樹生長強盛，枝葉繁盛，粗壯外側枝幹向外生長至前鋒路道路上方，樹大招風，7月下旬颱風凱米曾吹斷苦楝樹內側枝幹，雖未造成人員傷亡，但也造成樹木更偏向道路。

文化局指出，近來極端氣候屢傳路樹不耐強風豪雨折毀造成意外，如今正值颱風季節，地方居民要求適度修剪，經專業人員評估，這棵苦楝樹強風下有風險，且影響樹木生長，文化局才安排修剪。

文化局人員說，在不影響樹木生長、綜合評估樹木重心回歸與樹木健康等面向下，文化局9月11日進場修剪苦楝樹複雜疊枝，今天也邀集專家現勘，目前樹木健康狀況良好，重心導回主冠處置方式正確，未來將持續養護，維持城市景觀和市民生命財產安全。