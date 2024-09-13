24歲時因青光眼雙眼全盲 他用「聽」的取得志工資格回饋社會

32歲的陳柏毓因先天性青光眼在24歲時雙眼全盲，他仍努力向學，從南台科大畢業。在還看得見時，他曾在飲料店工作；看不見後，努力學習一技之長，靠按摩為生，擁有乙級按摩技術士證照。有感於成長過程中受很多人幫助，發願當志工回饋社會，今天在社福大樓開設「按摩不求人」課程，開啟志工助人之路。

陳柏毓原本苦於無法和正常人一樣完工志工課程，台南市志願服務推廣中心幫他安排線上課程，協助他「聽」課及訓練，順利取得志工資格，今天授課對象是台南市志工，原本僅提供50個名額，因反應熱烈，一開放報名即「秒殺」，最後開放到70個名額。

課程開始後，陳柏毓先帶領大家暖身操，先舒緩筋骨，接著介紹身體各個穴道，從臉部、頭肩頸、手部、腿部乃至腹部等，逐一講解。講師親手示範之外，也安排學員兩兩互助，讓大家現學現賣，學員反應熱絡，現場笑聲不斷。

陳柏毓說，如今可以靠按摩維生，且如願成為一位志工，感恩一路走來家人、同學、老師、朋友的幫忙，以後換他幫助別人，未來持續配合台南市志願服務推廣中心舉辦「按摩不求人」課程。

回顧童年，陳柏毓出生在一個有先天性青光眼的家庭，小時候雙眼正常，12歲開始發病，先是右眼看不見，24歲雙眼全盲；但仍努力向學，於南台科技大學休閒事業管理系畢業。

在還看得見時，他曾在飲料店工作；看不見後，努力學習一技之長，靠按摩為生。很多人好奇，為何他能如此樂觀？他說是因為「愛」，因從小受大家關懷很多，心中充滿感恩。

他感謝靈魂之窗伴他走過24年歲月，那24年的美好永遠放在心裡，現在，帶著大家對他的關愛持續往前走，一步接一步，穩健而踏實。