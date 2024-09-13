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南市定古蹟知事官邸苦楝慘被「毀容」 文化局曝修剪理由

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市定古蹟知事官邸前苦楝原本樹形優美，古蹟老樹陪襯，是城市最美風景。記者吳淑玲／攝影
南市定古蹟知事官邸前苦楝原本樹形優美，古蹟老樹陪襯，是城市最美風景。記者吳淑玲／攝影

台南市定古蹟原台南縣知事官邸前苦楝樹，慘被修剪過度有如被「截肢」，引發眾怒，文化局說明是月前強烈颱風凱米將苦楝樹內側粗幹吹斷，樹木偏斜倒向道路一側才會進行修剪，台南社大老師批評「修剪零分、美學也零分」，幾年前該棵苦楝也差點被砍掉，幸被愛樹人士及環團即時搶救，當時文化局還立牌呼籲「珍惜自然資源」護樹，沒想到這次是文化局自己動手把樹木修剪「毀容」。

文化局說明，因月前強烈颱風凱米將苦楝樹內側粗幹吹斷，致使樹木更加偏重道路一側，正值颱風季節，氣象預報有颱風將至，地方居民在深感擔心之餘，要求文化局適度修剪，經過具樹木修剪證書人員評估後，11日進場修剪複雜疊枝。今天也邀集樹木專家現勘，指出透過修剪將樹木重心導回主冠的處置方式正確，也會依其建議持續進行樹木養護。

但此次苦楝修剪造成樹幹稀疏，缺乏美感，也破壞古蹟區整體景觀，文化局長謝仕淵說，修剪人員是和赤崁樓、安平古堡維護同一組人，具有修樹專業，但在美學方面會再加強教育；文化局也說，日後對轄管園區樹木修剪，會依照現地周邊整體環境與安全評估，彈性進行樹木修剪，以維持城市景觀與市民生命財產安全。

據指出，2011年的植樹節前夕，知事官邸古蹟前苦楝老樹差點慘遭市府工人砍除，幸被愛樹人士及環團即時阻止。台南市文化局事後在樹下立牌「請共同珍惜自然資產」，沒想到這次是文化局自己派人直接將老樹「截肢毀容」

知事官邸古蹟前苦楝老樹是台南市區知名地景樹，每年春天花開吸引民眾拍照打卡，也是城市觀光的重要宣傳指標，昨天卻被民眾發現慘遭截肢，美麗的樹形不見了，只剩光禿禿的樹幹，引發愛樹人士及公民團體憤怒。台南社大研究員吳仁邦更怒批手法粗暴，完全沒有專業可言。

吳仁邦說，一般不會在白露過後、日照變少、天氣降溫的時間修剪樹木，因為樹木在夏季行光合作用合成葡萄糖儲存在身體內要過冬，這個時間砍掉這麼多枝幹樹葉，「等同要讓這一棵苦楝樹捱餓過冬季」；另外苦楝老樹搭配古蹟建築，是城市最美的風景之一，如今卻砍成光禿禿的，加上越粗大的樹幹斷面直徑超過10公分，就易染病或白蟻危害，如此粗曝手法修樹可能造成樹木死亡。

吳仁邦說此事曝露「修樹零分，美學也零分」，文化局應成立專責部門管理古蹟樹木，並應公布此次是那位樹木專家指導的，避免日後又有其他古蹟區樹木遭殃。

南市定古蹟知事官邸前苦楝原本樹形優美，春天紫白花盛開更是城市重要美景。圖／吳仁邦提供
南市定古蹟知事官邸前苦楝原本樹形優美，春天紫白花盛開更是城市重要美景。圖／吳仁邦提供
台南市文化局表示，凱米颱風時苦楝樹已斷左側，右側不修會有危險。圖／文化局提供
台南市文化局表示，凱米颱風時苦楝樹已斷左側，右側不修會有危險。圖／文化局提供
南市定古蹟知事官邸前苦楝修剪過度，民眾批遭截肢毀容。圖／市議員李宗霖提供
南市定古蹟知事官邸前苦楝修剪過度，民眾批遭截肢毀容。圖／市議員李宗霖提供

古蹟 台南 文化局

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