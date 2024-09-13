快訊

半導體風雲／台積研發轉進1奈米 技術架構出現關鍵調整

iPhone 16蘋果官網今晚8點預購！教你「首發搶購攻略」 9月20日當天到貨

賴政府明年文宣預算暴增5.9億 藍委：公帑養網軍帶風向？

聽新聞
0:00 / 0:00

西螺大橋藝陣季登場 配合國慶煙火10月遊雲林正是時候

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
「2024西螺大橋藝陣文化祭」於10月5、6日登場，今天在縣府召開宣傳會，雲林縣長張麗善邀大家10月遊雲林，保證精彩收獲滿滿。記者蔡維斌／攝影
「2024西螺大橋藝陣文化祭」於10月5、6日登場，今天在縣府召開宣傳會，雲林縣長張麗善邀大家10月遊雲林，保證精彩收獲滿滿。記者蔡維斌／攝影

「2024西螺大橋藝陣文化祭」於10月5、6日登場，今天在縣府召開宣傳會，特邀M.I.T Drill Team職業操槍隊結合藝想台灣劇團官將首表演，為藝陣季熱身，縣府表示，今年10月除國慶焰火，西螺大橋藝陣文化祭也登場，將邀「新竹聯豐」戰獅鼓陣等多個藝團表演，精彩視覺震撼饗宴絕不可錯過，開幕式夜晚有火把橋上遊行並點燃國慶大師設計的「幸福」、「雲林」的翻轉字，並有600秒高空煙火，照耀西螺夜空。

今天藝陣文化季宣傳會由雲林縣長張麗善主持，特邀請蘇祈麟所率領M.I.T Drill Team職業操槍隊結合藝想台灣劇團官將首，作精彩表演，並推出藝陣季經典悠遊卡。張麗善說，今年10月雲林特別熱鬧，國慶焰火首次在雲林虎尾施放，搭「2024西螺大橋藝陣文化祭」一系列活動，精彩可期，遊雲林正是時候。

兩天的西螺大橋藝陣文化季，首日有「新竹聯豐」戰獅鼓陣、「藝響台灣劇團」官將舞陣，及「雲火INFERNO」火舞表演，還有知名台語選秀歌手「許志豪」連番上陣。此外，開幕之夜，將有橋上火把遊行，在大橋的第16座橋墩，點燃國慶大師設計的「幸福」、「雲林」的翻轉字。第二天則有西螺福興宮等宮廟遶境，M.I.T Drill Team職業操槍隊與北港老塗獅的接駕展演，同時在橋上舉行團拜會香，迎接重頭戲國慶焰火。

張麗善說，西螺大橋通車迄今71年，曾是台灣交通命脈，更是雲林人共同記憶，每年大甲媽祖、白沙屯媽祖都走西螺大橋進入雲林，所以有「媽祖大橋」之稱，為讓民眾重新認識遠東第一大橋，藝陣季期間也將規畫重返1953年大橋入口意象。尤其今年國慶焰火在雲林，第二天重頭戲的焰火大秀，也特地延長為600秒，帶給民眾震撼視覺，為台灣祈福。

文觀處長陳璧君說，除精彩橋上表演，也推出1000份限量版主視覺悠遊卡，卡上客製化的編號值得收藏，此外，雲林詔安客家文化節、國慶焰火在虎尾及雲林國際偶戲節，將接連登場，歡迎大家十月遊雲林，保證收獲滿滿。

「2024西螺大橋藝陣文化祭」於10月5、6日登場，今天在縣府召開宣傳會，雲林縣長張麗善邀大家10月遊雲林，保證精彩收獲滿滿。記者蔡維斌／翻攝
「2024西螺大橋藝陣文化祭」於10月5、6日登場，今天在縣府召開宣傳會，雲林縣長張麗善邀大家10月遊雲林，保證精彩收獲滿滿。記者蔡維斌／翻攝
「2024西螺大橋藝陣文化祭」於10月5、6日登場，今天在縣府召開宣傳會，雲林縣長張麗善邀大家10月遊雲林，保證精彩收獲滿滿。記者蔡維斌／攝影
「2024西螺大橋藝陣文化祭」於10月5、6日登場，今天在縣府召開宣傳會，雲林縣長張麗善邀大家10月遊雲林，保證精彩收獲滿滿。記者蔡維斌／攝影
「2024西螺大橋藝陣文化祭」於10月5、6日登場，今天在縣府召開宣傳會，雲林縣長張麗善邀大家10月遊雲林，保證精彩收獲滿滿。記者蔡維斌／翻攝
「2024西螺大橋藝陣文化祭」於10月5、6日登場，今天在縣府召開宣傳會，雲林縣長張麗善邀大家10月遊雲林，保證精彩收獲滿滿。記者蔡維斌／翻攝

國慶焰火 西螺大橋 雲林

延伸閱讀

失智老人防治據點創作不輸藝術家 雲林成果展全場驚艷

型男「貢丸哥」蔡成達出新書 發表會逾300人創雲林之最

雲林唯一合法十字關露營區開幕 療癒營季享受奢華露營

雲林4個月清150公里水溝 竟有多年未清水溝板模從未拆

相關新聞

24歲時因青光眼雙眼全盲 他用「聽」的取得志工資格回饋社會

32歲的陳柏毓因先天性青光眼在24歲時雙眼全盲，他仍努力向學，從南台科大畢業。在還看得見時，他曾在飲料店工作；看不見後，...

南市定古蹟知事官邸苦楝慘被「毀容」 文化局曝修剪理由

台南市定古蹟原台南縣知事官邸前苦楝樹，慘被修剪過度有如被「截肢」，引發眾怒，文化局說明是月前強烈颱風凱米將苦楝樹內側粗幹...

西螺大橋藝陣季登場 配合國慶煙火10月遊雲林正是時候

「2024西螺大橋藝陣文化祭」於10月5、6日登場，今天在縣府召開宣傳會，特邀M.I.T Drill Team職業操槍隊...

嘉義大車站計畫再推進 「小小北」4大規畫亮點首度曝光

嘉市鐵路高架工程施工中，為縫合都市空間促進經濟發展，市長黃敏惠將嘉義大車站計畫列為市政重大計畫，透過都市更新手段，加速推...

台南知事官邸前苦楝樹慘被「截肢」民眾怒了 市府回應

台南市定古蹟州知事官邸前的苦楝樹，樹形優美，每年花開茂盛紫白色小花開滿了整棵樹，像是被春風吹白了頭似的，吸引許多民眾前往...

台南麻豆北勢寮、北勢國小南55線常年水患 市府11月整治

台南麻豆東北勢排水上游麻豆都市計畫區、下游北勢寮社區等地通水斷面嚴重不足，豪大雨常造成北勢寮、北勢國小及南55線道路一帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。