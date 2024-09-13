西螺大橋藝陣季登場 配合國慶煙火10月遊雲林正是時候

「2024西螺大橋藝陣文化祭」於10月5、6日登場，今天在縣府召開宣傳會，特邀M.I.T Drill Team職業操槍隊結合藝想台灣劇團官將首表演，為藝陣季熱身，縣府表示，今年10月除國慶焰火，西螺大橋藝陣文化祭也登場，將邀「新竹聯豐」戰獅鼓陣等多個藝團表演，精彩視覺震撼饗宴絕不可錯過，開幕式夜晚有火把橋上遊行並點燃國慶大師設計的「幸福」、「雲林」的翻轉字，並有600秒高空煙火，照耀西螺夜空。

今天藝陣文化季宣傳會由雲林縣長張麗善主持，特邀請蘇祈麟所率領M.I.T Drill Team職業操槍隊結合藝想台灣劇團官將首，作精彩表演，並推出藝陣季經典悠遊卡。張麗善說，今年10月雲林特別熱鬧，國慶焰火首次在雲林虎尾施放，搭「2024西螺大橋藝陣文化祭」一系列活動，精彩可期，遊雲林正是時候。

兩天的西螺大橋藝陣文化季，首日有「新竹聯豐」戰獅鼓陣、「藝響台灣劇團」官將舞陣，及「雲火INFERNO」火舞表演，還有知名台語選秀歌手「許志豪」連番上陣。此外，開幕之夜，將有橋上火把遊行，在大橋的第16座橋墩，點燃國慶大師設計的「幸福」、「雲林」的翻轉字。第二天則有西螺福興宮等宮廟遶境，M.I.T Drill Team職業操槍隊與北港老塗獅的接駕展演，同時在橋上舉行團拜會香，迎接重頭戲國慶焰火。

張麗善說，西螺大橋通車迄今71年，曾是台灣交通命脈，更是雲林人共同記憶，每年大甲媽祖、白沙屯媽祖都走西螺大橋進入雲林，所以有「媽祖大橋」之稱，為讓民眾重新認識遠東第一大橋，藝陣季期間也將規畫重返1953年大橋入口意象。尤其今年國慶焰火在雲林，第二天重頭戲的焰火大秀，也特地延長為600秒，帶給民眾震撼視覺，為台灣祈福。