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嘉義大車站計畫再推進 「小小北」4大規畫亮點首度曝光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義大車站計畫再推進， 「小小北」都市更新座談4大規畫亮點首度曝光。圖／嘉市府提供
嘉義大車站計畫再推進， 「小小北」都市更新座談4大規畫亮點首度曝光。圖／嘉市府提供

嘉市鐵路高架工程施工中，為縫合都市空間促進經濟發展，市長黃敏惠將嘉義大車站計畫列為市政重大計畫，透過都市更新手段，加速推動老舊住宅密集「小小北」（小澎湖、小副瀨、北港車頭）活化新生，為讓居民了解規畫方向，都發處日前辦4場座談會，首度曝光大車站計畫4大亮點。

座談會吸引近300名居民參加，顯示民眾期待透過都更改善居住環境，提升土地建物價值。嘉義大車站計畫4大亮點包括新地標、新門戶、新樞紐及藝文商業特區，描繪大車站新樣貌，奠定交通發展百年樞紐地位。

新車站新地標：嘉市是阿里山入口門戶，新車站由建築師簡學義設計，擷取阿里山壯闊景觀，以山稜線（屋頂天際線）、雲流動（菱形雲狀玻璃帷幕立面）、豐富林相（地面層鐵道森林景觀與木構造棚架屋頂）等元素，營造木都獨特地標意象。

新車站新門戶：有全台第一摩登車站之稱的嘉義車站，1933年改建，指定為市定古蹟，新車站設計將與古蹟車站融為一體，未來先期轉運中心拆除後，取而代之的是串連新舊車站大廣場，創造通透視野及優美的天際線，以嶄新門戶迎接旅客。

三軌交會新樞紐：嘉市推動區域產業生活圈，市府加強大眾運輸服務，十大旗艦計畫「生活新路網」爭取輕軌藍線，將與台鐵、林鐵串連，三軌交會新樞紐，為來嘉就學、就業、觀光的民眾提供便捷快速且安全的轉乘環境。

藝文商業特區：未來鐵路高架化及嘉雄陸橋拆除後，將整合文創園區、番仔溝公園、友忠公園等周邊地區，打造新興藝文商業特區。

都發處長許懷群說，都更是推動都市再發展重要手段，座談會讓居民了解嘉義大車站發展願景及「小小北」地區更新構想，提高住戶參與意願，市府將透過劃定策略性更新地區，讓民眾進行都更減少行政程序，有機會獲得較高容積獎勵及補助，降低同意比例門檻及整合面積規模，減少整合過程困難。有疑問可洽電都市發展處都市更新科、聯絡人陳先生，電話（05）2254321分機268。

嘉義大車站計畫再推進， 「小小北」都市更新座談4大規畫亮點首度曝光。圖／嘉市府提供
嘉義大車站計畫再推進， 「小小北」都市更新座談4大規畫亮點首度曝光。圖／嘉市府提供
嘉義大車站計畫再推進， 「小小北」都市更新座談4大規畫亮點首度曝光。圖／嘉市府提供
嘉義大車站計畫再推進， 「小小北」都市更新座談4大規畫亮點首度曝光。圖／嘉市府提供
嘉義大車站計畫再推進， 「小小北」都市更新座談4大規畫亮點首度曝光。圖／嘉市府提供
嘉義大車站計畫再推進， 「小小北」都市更新座談4大規畫亮點首度曝光。圖／嘉市府提供
嘉義大車站計畫再推進， 「小小北」都市更新座談4大規畫亮點首度曝光。圖／嘉市府提供
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