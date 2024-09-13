台南知事官邸前苦楝樹慘被「截肢」民眾怒了 市府回應

台南市定古蹟州知事官邸前的苦楝樹，樹形優美，每年花開茂盛紫白色小花開滿了整棵樹，像是被春風吹白了頭似的，吸引許多民眾前往拍照，可說是台南知名的「網紅」樹，昨天傳出遭粗暴修剪，引發公民團體痛斥「這是文化古都的美學？」 副市長葉澤山獲悉也很驚訝，經了解後這是文化局修剪，因樹木生長傾斜，修剪是要讓樹木長得更好，苦楝很健康，相信明年春天還可以看到繁花盛開。

爆料的護樹公社昨晚有民眾貼出台南知事官邸門口的苦楝樹被過度修剪照片，留言「見不得樹好、悲哀的市容」，有民眾留言「天啊！？今年5月去台南就覺得樹形好美，就忍不住拍下美麗的樣子，沒想到還是遭毒手了！」底下一片撻伐。

台南文化守護行動聯盟也在官網指出 「 文化古都台南應該亟需合格的園藝修剪規劃師，太難想像這種慘狀！城市裡的樹木和古蹟之間共存共榮發展」，不當的修剪與伐除都需要聚焦討論！城市美學？ 文化古都？宜居城市？ 之前大南門城外的幾棵南洋杉，輕易的被工務單位砍除，看來政府部門的防呆，處理機制應該出了問題。

台灣基進台南市議員李宗霖批評，再次看到台南市的樹木又被粗暴對待，顯見台南市政府對於樹木的相關維護、處理程序並不嚴謹，且市民也毫無所悉，每次看到的都是樹木已被虐待、處決的慘狀！

李宗霖表示，上周五才與公民團體召開「台南樹木喊救命！」記者會，針對本市大南門古蹟公園7棵近百年南洋杉遭砍除，要求市府應應公開樹木檢測數據、重新檢討樹木風險健檢評估計畫，並納入公民審議參與。豈料，才過一周「台南知事官邸前苦楝樹又遭砍」，質疑市府處理機制出了問題。

李宗霖說，即使台南市樹木管理是屬地主義，但台南市內所有樹木應有一套完整的維護機制，且應盡速研議重啟「樹木委員會」納入公民審議參與，強烈呼籲市府應善待本市樹木生命，同時也應公開相關資訊讓市民了解。

台南社大研究員吳仁邦也貼出2023年03月12日紀錄的台南市東區「知事官邸」前的苦楝樹，花朵正直盛開中，花朵顏色顯現紫色，對照今日被「截肢」，感嘆說「一座城市的文化水平，只需要看他們如何對待樹木」。

台南州知事官邸前的這棵苦楝樹，多年前也差點慘遭工人砍除，當地原本有2棵苦楝，每年春天都開得非常漂亮，當工人準備砍官邸前這棵時，幸被愛樹人士及環團即時阻止，才保留下來，