台南麻豆北勢寮、北勢國小南55線常年水患 市府11月整治

台南麻豆東北勢排水上游麻豆都市計畫區、下游北勢寮社區等地通水斷面嚴重不足，豪大雨常造成北勢寮、北勢國小及南55線道路一帶積淹水災情。台南市政府水利局今天表示，已爭取核定3千萬治水經費整治，優先緊急打開渠道瓶頸段，並加速設計發包，預計於汛期過後11月底開工，將持續爭取補助推動東北勢排水全段系統性治理，減輕北勢寮周圍洪患危害。

水利局表示，東北勢排水為麻豆排水系統總爺排水支流，全長約1.47公里，集水區主要分為上游麻豆都市計畫區以及下游北勢寮社區等地。全段排水路計畫渠寬約12公尺，但現況僅約6公尺，通水斷面嚴重不足，若逢豪大雨期間，易造成下游低地的北勢寮、北勢國小及南55線道路一帶常有積淹水災情發生。

為改善當地水患問題，經檢討將優先針對鄰近北勢國小段渠道以及出口瓶頸段辦理擴寬整建，預計打通瓶頸段長度約200公尺，且業於今年6月獲得前瞻基礎建設計畫補助合計3千萬元，工程預計9月底前決標。

市長黃偉哲表示，治水是一棒接一棒持續精進，東北勢排水系統性治理已邁進一步，後續全段治理前期作業將由水利局明年用地取得，所需經費約5.3億元，凱米颱風後積極爭取獲水利署以「移緩濟急」方式優先核列，預計以分期辦理改善，期盼工程順利如期完工，有效改善北勢寮、南55道路及北勢國小一帶淹水問題，縮短洪患時間，讓居民及早擺脫淹水之苦。