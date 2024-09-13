台南食品廠老董中秋節前手作獨家月餅 慰勞新化員警辛勞

台南世鑫食品董事長李政益身兼大台南警察之友會新化辦事處主任，為慰勞警察守護治安與交通辛勞，決定在中秋節前夕重現早年身手、到自家工廠動手調配特製餡料，製作蛋黃酥及綠豆椪，昨今分送新化分局130名員警人手兩盒，祝福大家中秋節快樂。

新化分局警備隊長林俊祺表示，李董事長烘焙起家事業有成，長期支持警察工作，作為警察同仁強力後盾，身兼警友辦事處主任百忙之中，親手特製中秋獨家禮品送給新化分局同仁，大家都很驚喜感謝。