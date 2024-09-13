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台南食品廠老董中秋節前手作獨家月餅 慰勞新化員警辛勞
台南世鑫食品董事長李政益身兼大台南警察之友會新化辦事處主任，為慰勞警察守護治安與交通辛勞，決定在中秋節前夕重現早年身手、到自家工廠動手調配特製餡料，製作蛋黃酥及綠豆椪，昨今分送新化分局130名員警人手兩盒，祝福大家中秋節快樂。
新化分局警備隊長林俊祺表示，李董事長烘焙起家事業有成，長期支持警察工作，作為警察同仁強力後盾，身兼警友辦事處主任百忙之中，親手特製中秋獨家禮品送給新化分局同仁，大家都很驚喜感謝。
新化分局長蘇有義感謝李主任手作中秋節禮品贈送警察同仁，讓同仁備感溫馨。他說，警察工作全年無休，尤其是中秋節民眾闔家團圓，同仁犧牲與家人團圓時間，來守護民眾安全，期勉除了注意執勤安全，也要適時調節壓力、培養正當休閒活動，照顧好自己與家人。
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