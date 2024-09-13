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建構韌性海綿城市 嘉市人行道採透水保水生態工法施工鋪設

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
僑平國小周邊德安路人行道整修採透水紙模為底的工法，孔隙讓雨水滲入地底，涵養水份，讓大地呼吸。記者魯永明／翻攝
僑平國小周邊德安路人行道整修採透水紙模為底的工法，孔隙讓雨水滲入地底，涵養水份，讓大地呼吸。記者魯永明／翻攝

氣候變遷是全球永續發展最大挑戰，嘉義市以新永續淨零為目標，建構韌性海綿城市，近年人行道建設工程鋪面施工，採用透水鋪面工法設計人行道，連最近僑平國小自辦的校園周邊師生通行的德安路人行道整修，也採用生態工法人行道鋪設。

市府工務處說，近年人行道建設工程鋪面施工，採用透水鋪面工法設計人行道，提升透水保水功能，延緩洪峰流量，打造海綿城市、提升防洪韌性及降低災害風險，並具調節城市溫度減碳對抗全球暖化效益。議會及嘉市審計室也為因應極端氣候變，建議採用透水性鋪面施作人行道，提升城市韌性、降低城市溫感，顯示各單位對基地透水、保水重要性。

工務處表示，今年人行道改善已完工的世賢路三段，施工中的建國二村、吳鳳北路、興業東路、大雅路一段、博愛路二段、世賢路四段等，均採用透水鋪面工法，透水性鋪面，將透水性良好、孔隙率高的材料運用在面層與基底層，使雨水通過人工鋪築的多孔性舖面，直接滲入路基土壤，達到透水、保水功效

一般較常見工法類型有「紙模管式透水大底+表面透水磚」、「透水混凝土大底+表面透水磚」等。僑平國小周邊德安路人行道整修採前項透水紙模為底的工法，是以鋼筋套在杯子狀的紙模上，然後灌漿，接著打開杯狀紙模的上蓋，透過礫石堆疊，中間孔隙讓雨水滲入地底，涵養水份，讓大地呼吸；後者工法採透水混凝土，雨後不積水。

僑平國小周邊德安路人行道整修採透水紙模為底的工法，孔隙讓雨水滲入地底，涵養水份，讓大地呼吸。記者魯永明／翻攝
僑平國小周邊德安路人行道整修採透水紙模為底的工法，孔隙讓雨水滲入地底，涵養水份，讓大地呼吸。記者魯永明／翻攝
僑平國小周邊德安路人行道整修採透水紙模為底的工法，孔隙讓雨水滲入地底，涵養水份，讓大地呼吸。記者魯永明／翻攝
僑平國小周邊德安路人行道整修採透水紙模為底的工法，孔隙讓雨水滲入地底，涵養水份，讓大地呼吸。記者魯永明／翻攝
僑平國小周邊德安路人行道整修採透水紙模為底的工法，孔隙讓雨水滲入地底，涵養水份，讓大地呼吸。記者魯永明／翻攝
僑平國小周邊德安路人行道整修採透水紙模為底的工法，孔隙讓雨水滲入地底，涵養水份，讓大地呼吸。記者魯永明／翻攝

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