降低肇事率 嘉縣機車駕訓全額補助700名

嘉義縣政府、嘉義監理所今年攜手嘉工、新十全、金聲、富邦駕訓班業者，將機車駕訓班費用從3700元調降至2800元，考照後可申請駕訓費全額補助，限700個名額，縣長翁章梁昨天參加交通安全月啟動記者會暨機車上駕訓宣導活動，鼓勵大家參加機車駕訓班。

翁章梁說，嘉義縣府、監理所攜手駕訓業者推動機車駕訓，將駕訓費用調降至2800元，其中1500元由縣府補助、1300元由交通部補助，但必須先上滿16小時課程，才能取得駕訓補助經費，希望所有要考照的人參加教育訓練，認識路權、遵守交通規則，降低肇事率。

嘉義區監理所指出，經統計有參加機車駕訓者比未受訓者違規風險減少56%、肇事風險減少35%，其中嘉義縣18至24歲學生的肇事率也有略微下降，2022年機車交通事故為2314件，2023年減少至2263件，降幅約為2.2%，將繼續推動機車駕訓班降低肇事率。

嘉義區監理所所長黃萬益說，雲嘉南地區今年參加機車駕訓人數較去年成長120%，是全國成長最快速的地方，除了有駕訓班費用補助外，和潤企業提供補助金額、摩特動力公司提供購車優惠券、宏佳騰公司提供超商禮券及購車金抽獎活動，鼓勵大家參加機車駕訓。