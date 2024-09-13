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斥資8億 台南正生公園暨停車場啟用

聯合報／ 記者萬于甄吳淑玲／台南報導
台南市中西區正生公園暨體三地下停車場昨天正式啟用，但停車場地下2樓還在驗收，交通局強調會趕在10月底前全面開放。記者萬于甄／攝影
台南市中西區正生公園暨體三地下停車場昨天正式啟用，但停車場地下2樓還在驗收，交通局強調會趕在10月底前全面開放。記者萬于甄／攝影

台南市中西區正生公園暨體三地下停車場，以嘉義農林棒球隊（KANO）第一代球員蘇正生命名，昨天舉行啟用揭牌典禮，市長黃偉哲與蘇正生的女兒楊蘇翠如一家人出席見證，不過，停車場地下2樓設施及環境卻仍在工程驗收，交通局表示會趕在下月底前全面開放；另東區文化中心停E5立體停車場預計下月完工，明年2月啟用，紓解市區停車一位難求。

正生公園暨體三地下停車場斥資約8億，由中央與地方共同籌辦，為台南獲得前瞻計畫補助興建最大的停車場，全區可提供577席汽車格位，今年3月先啟用地下1樓262席汽車格，7月再開放地面層的共融式公園，地下2樓則因先前驗收發現漏水等缺失延後啟用。

楊蘇翠如說，父親蘇正生從最基層的棒球球員一路成為棒球教練、評審，度過精采的棒球人生，享壽97歲，讓自己相當敬佩與懷念，很榮幸公園能以父親的名字命名。

市議員蔡宗豪發現公園內部分土堤、草皮有枯萎流失情況，人行道更留有沙土，部分區域竟尚未開放，不解為何著急著辦啟用典禮。

交通局長王銘德說，因前陣子南部地區午後雨勢較大，部分土堤、植栽草皮枯萎流失，會再請廠商加強綠化植栽的補強，停車場地下2樓漏水缺失部分，已在最後的工程驗收。

另為解決東區文化中心、巴克禮公園、未來第一期藍線捷運站點等停車問題，爭取前瞻建設經費約4.2億元，興建文化中心停E5立體停車場，提供汽車位211席及機車位172席，下月可完工，預計明年2月啟用，大幅提升停車便利性。

停車場 漏水 車位

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