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斥資8億 台南正生公園暨停車場啟用
台南市中西區正生公園暨體三地下停車場，以嘉義農林棒球隊（KANO）第一代球員蘇正生命名，昨天舉行啟用揭牌典禮，市長黃偉哲與蘇正生的女兒楊蘇翠如一家人出席見證，不過，停車場地下2樓設施及環境卻仍在工程驗收，交通局表示會趕在下月底前全面開放；另東區文化中心停E5立體停車場預計下月完工，明年2月啟用，紓解市區停車一位難求。
正生公園暨體三地下停車場斥資約8億，由中央與地方共同籌辦，為台南獲得前瞻計畫補助興建最大的停車場，全區可提供577席汽車格位，今年3月先啟用地下1樓262席汽車格，7月再開放地面層的共融式公園，地下2樓則因先前驗收發現漏水等缺失延後啟用。
楊蘇翠如說，父親蘇正生從最基層的棒球球員一路成為棒球教練、評審，度過精采的棒球人生，享壽97歲，讓自己相當敬佩與懷念，很榮幸公園能以父親的名字命名。
市議員蔡宗豪發現公園內部分土堤、草皮有枯萎流失情況，人行道更留有沙土，部分區域竟尚未開放，不解為何著急著辦啟用典禮。
交通局長王銘德說，因前陣子南部地區午後雨勢較大，部分土堤、植栽草皮枯萎流失，會再請廠商加強綠化植栽的補強，停車場地下2樓漏水缺失部分，已在最後的工程驗收。
另為解決東區文化中心、巴克禮公園、未來第一期藍線捷運站點等停車問題，爭取前瞻建設經費約4.2億元，興建文化中心停E5立體停車場，提供汽車位211席及機車位172席，下月可完工，預計明年2月啟用，大幅提升停車便利性。
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