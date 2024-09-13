大台南觀光城拆除未達共識

有40年歷史的台南市南區「大台南觀光城」，因興建在鹽水大排箱涵上，南市府鑑定有塌陷之虞，加上為營造綠廊改善環境，即將在今年底陸續拆除，市府昨天召開安置說明會，並提出移址自建促參案，但攤商要求先建後拆，未達成共識。

大台南觀光城有176鋪攤商，尚在營業有67戶，攤商最近都已收到市府通知，要求在10月前搬離，攤商認為還沒有安置的地點就要來拆除，生計將面臨困難；市府強調是基於公共安全疑慮、強占用地的違法性問題，以及拆除可改造環境，帶動地方繁榮發展，會先拆除已收回的31戶攤位。

大台南觀光城自治會長謝進興說，2020年自治會委託高雄土木技師公會鑑定，安全結構無虞，觀光城是前市長蘇南成以獎勵民間投資興建，攤商每間花費100萬以上購買再向市府承租，何來非法強占？保留觀光城有利社區整體景觀發展，若市府要硬幹，將誓死捍衛生存權。

說明會昨天下午在金華里活動中心舉行，由台南市場處祕書彭凌峰主持，市議員李啟維及前市議員李文正到場聲援，李文正指拆觀光城背離民意，要求先解釋拆除觀光城的3點理由，再進行安置說明會，但彭凌峰的解釋不為攤商接受，大小聲中險發生衝突。

市場處表示，觀光城先後經台南市土木技師公會、結構技師公會鑑定，無論如何補強，鋼筋仍會持續鏽蝕，建物仍不安全，加上地震頻仍，為維護攤商及民眾安全，將整場拆除，為妥適安置攤商，採協助搬遷、短期安置、長期移址自建3方案。

自建部分，以促參方式移址自建，基地位於南區公所旁，面積2738平方公尺，離觀光城只有2公里，可有效解決問題。但攤商認為，要自建至少要好幾年，要求先建後拆，不同意先拆後建。