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台南正生公園暨地下停車場今啟用 但地下2樓要再等等

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市府交通局今辦理正生公園暨體三地下停車場正式啟用儀式，邀請蘇正生的女兒楊蘇翠如（右三）等家人見證。記者萬于甄／攝影
南市府交通局今辦理正生公園暨體三地下停車場正式啟用儀式，邀請蘇正生的女兒楊蘇翠如（右三）等家人見證。記者萬于甄／攝影

以嘉義農林棒球隊（KANO）第一代球員蘇正生命名、台南市中西區正生公園暨體三地下停車場今正式啟用，由市長黃偉哲親自揭牌，更邀請蘇正生的女兒楊蘇翠如出席見證，不過，停車場地下2樓設施及環境卻仍在工程驗收，交通局長王銘德強調，會盡全力趕在10月底前全面開放。

正生公園暨體三地下停車場斥資約8億，由中央與地方共同籌辦，為台南獲得前瞻計畫補助興建最大的停車場，全區可提供577席汽車格位，今年3月先啟用地下1樓262席汽車格，7月再開放地面層的共融式公園提供親子遊憩場所，地下2樓則因先前驗收發現漏水等缺失延後啟用。

南市府交通局今辦理正生公園暨體三地下停車場正式啟用儀式，邀請蘇正生的女兒楊蘇翠如一家人見證，楊蘇翠如說，父親蘇正生從最基層的棒球球員一路成為棒球教練、評審，度過精彩的棒球人生，享壽97歲，讓自己相當敬佩與懷念，很榮幸公園能以父親的名字命名。

黃偉哲則說，正生公園地下停車場是一座結合共融公園的多目標使用地下停車場，緊鄰永華國民運動中心、永華市政中心及市議會，未來可紓解洽公民眾停車需求，且地面更有兒童籃球場、攀岩場等多項兒童休憩設施，相信可成為親子遊憩的新去處。

市議員蔡宗豪在揭牌儀式結束後體驗正生公園環境，卻發現公園內部分土堤、草皮有枯萎流失情況，人行道更留有沙土，蔡宗豪認為，該處停車場斥資8億，整體環境卻仍待進一步改善，不解市府為何著急舉辦正式啟用典禮，且啟用後部分區域竟尚未開放，希望相關單位能加把勁。

對此，王銘德回應，因前陣子南部地區午後雨勢較大，正生公園部分土堤、植栽草皮枯萎流失，會再請廠商加強公園綠化植栽的補強，另外，停車場地下2樓漏水缺失部分，目前已在最後的工程驗收，待驗收完成並整理環境完畢後，預計10月底前可全面開放提供民眾使用。

南市議員蔡宗豪發現正生公園內部分土堤、草皮有枯萎流失情況，人行道也有沙土，整體環境似乎仍待進一步改善，呼籲市府相關單位要加把勁。圖／蔡宗豪提供
南市議員蔡宗豪發現正生公園內部分土堤、草皮有枯萎流失情況，人行道也有沙土，整體環境似乎仍待進一步改善，呼籲市府相關單位要加把勁。圖／蔡宗豪提供
正生公園暨體三地下停車場為一座結合共融公園的多目標使用地下停車場。記者萬于甄／攝影
正生公園暨體三地下停車場為一座結合共融公園的多目標使用地下停車場。記者萬于甄／攝影
台南市中西區正生公園暨體三地下停車場今正式啟用，由市長黃偉哲親自揭牌，不過停車場地下2樓設施及環境仍在工程驗收尚未開放，交通局長王銘德強調，會盡全力趕在10月底前全面開放。記者萬于甄／攝影
台南市中西區正生公園暨體三地下停車場今正式啟用，由市長黃偉哲親自揭牌，不過停車場地下2樓設施及環境仍在工程驗收尚未開放，交通局長王銘德強調，會盡全力趕在10月底前全面開放。記者萬于甄／攝影

停車場 台南 黃偉哲

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