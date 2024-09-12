台南正生公園暨地下停車場今啟用 但地下2樓要再等等

以嘉義農林棒球隊（KANO）第一代球員蘇正生命名、台南市中西區正生公園暨體三地下停車場今正式啟用，由市長黃偉哲親自揭牌，更邀請蘇正生的女兒楊蘇翠如出席見證，不過，停車場地下2樓設施及環境卻仍在工程驗收，交通局長王銘德強調，會盡全力趕在10月底前全面開放。

正生公園暨體三地下停車場斥資約8億，由中央與地方共同籌辦，為台南獲得前瞻計畫補助興建最大的停車場，全區可提供577席汽車格位，今年3月先啟用地下1樓262席汽車格，7月再開放地面層的共融式公園提供親子遊憩場所，地下2樓則因先前驗收發現漏水等缺失延後啟用。

南市府交通局今辦理正生公園暨體三地下停車場正式啟用儀式，邀請蘇正生的女兒楊蘇翠如一家人見證，楊蘇翠如說，父親蘇正生從最基層的棒球球員一路成為棒球教練、評審，度過精彩的棒球人生，享壽97歲，讓自己相當敬佩與懷念，很榮幸公園能以父親的名字命名。

黃偉哲則說，正生公園地下停車場是一座結合共融公園的多目標使用地下停車場，緊鄰永華國民運動中心、永華市政中心及市議會，未來可紓解洽公民眾停車需求，且地面更有兒童籃球場、攀岩場等多項兒童休憩設施，相信可成為親子遊憩的新去處。

市議員蔡宗豪在揭牌儀式結束後體驗正生公園環境，卻發現公園內部分土堤、草皮有枯萎流失情況，人行道更留有沙土，蔡宗豪認為，該處停車場斥資8億，整體環境卻仍待進一步改善，不解市府為何著急舉辦正式啟用典禮，且啟用後部分區域竟尚未開放，希望相關單位能加把勁。