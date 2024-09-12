失智老人防治據點創作不輸藝術家 雲林成果展全場驚艷

雲林縣統計至今年7月底全縣失智人口增至1萬1849人，且有年輕化趨勢，雲林縣衛生局跨局處打造社區友善安全照護網，並提供「5要4不」趨吉避凶預防及延緩祕訣。今天各社區、醫院失智防治據點成果展，琳瑯滿目的創作作品，不論手工藝品或美術，精緻細膩創造力佳，獲評不輸給藝術家，衛生局提醒防失智除飲食運動，多動手腦很重要。

縣長張麗善說，雲林高齡比例20.6%，部分鄉鎮更高達26%以上，推估高齡中約有8%有失智情況，9月為國際失智月，期盼透過活動、宣傳讓更多人認識失智的樣態，給予失智者更多關懷及協助。

她說，縣府成立跨局處合作平台，建構失智社區安全照護網，提供更多資源連結及服務，包括建置5處失智共照中心、24處失智社區服務據點、6處家庭照顧者支持性服務據點及4處失智團體家屋與日照中心，打造2處失智友善社區、招募失智友善商店累計有523家、友善天使2481人。

衛生局長曾春美提供失智防治要領，她說，要把握5要4不的趨吉避凶方法可以預防失智及延緩失能，5要為要多動腦、要多運動、要均衡飲食、要社會參與、要維持適當體重；4不為不要三高、不要頭部外傷、不要抽煙、不要憂鬱。

今天雲林縣府舉辦失智照護網路成果發表會，現場展示失智據點長者上課作品，包括不織布娃娃、布袋戲偶及油繪等藝術創作，這些都是透過多元的課程打開長者的回憶，刺激手腦達到預防及延緩失智的目的，其中發掘、激發不少長輩的藝術天份。