國慶焰火13日晚間試放 虎尾高鐵周邊道路午後管制
國慶焰火首次在雲林登場，明晚8時將在虎尾高鐵特定區進行3分鐘焰火試放，雲林縣政府表示，明天下午5時至晚間10時虎尾高鐵特定區周邊道路進行交管，請用路人改道。
雲林縣政府今天發布新聞稿指出，為維護民眾安全，明天下午5時至晚間10時將進行「焰火試放管制區」道路封閉管制，範圍包含學府東路（清雲五路至建成路）及建成路（學府西路至清雲路），管制期間人車均禁止進入，請用路人遵循現場交管人員指揮，配合改道。
雲林縣長張麗善表示，焰火試放主要測試布彈及落焰情形，讓國慶焰火施放更安全璀璨，歡迎民眾先睹為快，感受即將到來的國慶盛典。當天縣府會在農機展區域規劃停車場，提供開車前往觀賞焰火試放的民眾停車，並在主觀賞區設有醫護站待命。
此外，縣府還規劃了11處建議觀賞點，包括新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路-堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中、北溪剪紙藝術村，民眾亦可至建議地點觀賞絢麗焰火。
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