型男「貢丸哥」蔡成達出新書 發表會逾300人創雲林之最

雲林型男「貢丸哥」蔡成達，接手家中食品業，轉型成功，打出國際貢丸品牌，外形粗獷、鬚髯如戟的他，有顆菩薩心，長年來熱善好施，聞聲救苦，更樂於助學，參加無數社團，宮廟濟貧必有他的身影，他出了人生第一本書「慈悲的溫柔」，特別選在今天生日及母校揚子中學新書發表會，冠蓋雲集，逾300人參加，縣長張麗善代言並為他慶生，可說是雲林最大、最溫馨一場新書發表會。

蔡成達和善親切，樂觀風趣，有如鄰家大叔，一臉大鬍子造型，讓人一見不忘，尤其擁有一顆菩薩般的慈悲心，了解他的人都知道「他不是在行善的現場，就是在往行善的路上」，樂善好施有求必應，很快在雲林企業界成了知名人物。

蔡成達任虎尾揚子中學校友會理事長、教育文教基金常董，北港高中校友總會長，雲林縣千歲慈悲關懷會、扶輪社、獅子會、青商會、土庫順天宮、馬光順安宮等宮廟社團及各鄉鎮慈善會，每每可見他忙進忙出捐款濟貧，他說，參加的社團少說有2、30個，除了忙事業，行善助學成了人生最大樂趣。

尤其捐助創世基金會、台中惠明盲校、雲林家扶中心等機構，20年如一日從未間斷，雲林縣千歲慈悲關懷會理事長陳學茂推崇他是「人間菩薩」。窮人家遇難求助無門，或學校經費不足，只要一通電話，蔡成達必能「達成」救援。

47歲的蔡成達滿臉「落腮鬍」，來自元長鄉偏僻的合和小村庄，祖父從事屠宰業，父親承襲改做食品加工，第三代的他實踐大學國貿系畢業，外形粗獷卻心思細膩，認為只守成不開創，將跟不上時代腳步，於是把所學投注於家業，以他自己大鬍子外形為Logo開創品牌，創造百變小丸子多種口味，滿滿的台灣味，標榜吃了會「枝枝叫」，很快在國內食品界打出名號，進而進軍國際，把家業帶至高峰。

「賺錢不是為自己生活享受，而是要讓更多人免於受苦」蔡成達多年事業啟承轉折，看透人間百態，認定唯有慈悲行善才是人生價值，幸遇好友前雲林新聞處長廖淑玲協助，把他多年心路歷程編寫成書「慈悲的溫柔」，期待藉以傳遞溫暖與希望，譜一曲善行樂章。

他今天生日，選擇在母校虎尾揚子中學舉辦新書發表會，縣長張麗善代言，來自各地社團宮廟、民代首長逾三百多人齊聚為新書慶賀，更為他慶生，雙喜臨門，滿滿祝福，熱場溫馨，成為雲林歷年來場面最大的新書發表會。