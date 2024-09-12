嘉義縣鹿草鄉中秋「搏餅」將登場 狀元可將電視抱回家

嘉義縣鹿草鄉「中秋搏餅」是地方一年一度盛事，9月14日將在鹿草國小活動中心席開8大桌，每桌36人分組擲骰子，桌上籌碼是中秋月餅，6顆骰子點數組合分為狀元、榜眼、探花、秀才等級，模仿古代科舉考試排名次序，活動前3名還可將電視、平板、電鍋帶回家。

「博餅」參加者擲骰機會只有1次，骰子掉出碗公就算棄權，勝負依序是「六普（6個數字都一樣）」、「狀元（5個數字一樣或4個紅色4）」、「對堂（數字1至6依序排列或2組各3個一樣的數字）」、「三紅（3個紅4）」、「四進（4個紅1）」、「二舉（2個紅4）」和「一秀（1個紅4）」，最高為6個紅4的狀元。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，博餅遊戲規則使用6顆骰子，根據不同點數組合來確定獲勝等級，報名費用每人300元，每年都吸引各村莊好手參加，競爭相當激烈；今年中秋搏餅預計席開8大桌，每桌36人，最終將從每桌狀元再晉級博出前3名，獲得電視、平板、電鍋等獎品。

鹿草鄉1998年開始舉辦中秋搏餅，鹿草鄉體育會2014年起承辦活動，中間因疫情停辦4年，今年復辦盛大舉行。體育會理事長黃正雄說，中秋搏餅活動每年吸引在地居民攜家帶眷和外地遊客慕名而來，今年鹿草特色文化商圈協會還提供消費券，讓所有人都帶著驚喜回家。