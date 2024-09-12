快訊

柯文哲政治獻金案 檢今再次傳喚被告會計師端木正

圖書館被成人片取景？台大「比對畫面」喊告：非事實、踩到紅線

柯文哲訴訟打「辦A案問B案」蔚為風潮？黃子佼也用了這一招

聽新聞
0:00 / 0:00

2024藝術進區21日草地音樂會揭幕 首站停靠台南安定

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南藝術進區邁入第14年，今年邀請國內外共11個知名表演團隊，將從安定起跑，以國立台灣交響樂團的魔幻樂音揭幕，展開為期2個月的藝術饗宴，今由副市長葉澤山在台南文化中心舉辦暖身活動。圖／南市文化局提供
台南藝術進區邁入第14年，今年邀請國內外共11個知名表演團隊，將從安定起跑，以國立台灣交響樂團的魔幻樂音揭幕，展開為期2個月的藝術饗宴，今由副市長葉澤山在台南文化中心舉辦暖身活動。圖／南市文化局提供

台南藝術進區邁入第14年，今年邀請國內外共11個知名表演團隊，將從安定起跑，以國立台灣交響樂團的魔幻樂音揭幕，展開為期2個月的藝術饗宴；南市副市長葉澤山表示，藝術進區將劇場表演活動搬到戶外、帶到市民日常生活場域，讓民眾參與精彩多元的表演藝術活動。

文化局表示，今年度藝術進區將在21日至11月23日熱鬧登場，預計進行13場戶外大型演出，巡迴首班車21日傍晚5點半在安定壘球場起跑，由國立台灣交響樂團擔綱開場演出；今年活動現場填問卷還可兌換貼紙，集滿不同場次貼紙3張可兌換鑰匙圈，集滿5張可兌換年歷海報一張，數量有限。

文化局也說，今年團隊陣容強大，節目精采多元，後續戲劇類會由表演家合作社劇團、身聲劇場、如果兒童劇團、偶偶偶劇團、豆子劇團、金枝演社劇團等演出；戲曲節目則有台灣豫劇團、秀琴歌劇團、義興閣掌中劇團擔綱，另「創造焦點」則帶來馬戲團表演。

葉澤山強調，台南過去13年來推動在地藝文扎根，已累積辦理380場次，迄今超過27萬人次參與，今年整體表演活動內容澎湃多元，活動場次擴及安定、楠西、西港、關廟、學甲、柳營、七股、東山、大內、南化、左鎮、後壁、龍崎區等，將有限資源發揮最大效益。

台南「2024藝術進區」將從9月21日至11月23日熱鬧登場，表演團隊涵蓋音樂、戲劇、兒童劇、戲曲及馬戲等元素，為民眾帶來一年一度的藝術饗宴。圖／南市文化局提供
台南「2024藝術進區」將從9月21日至11月23日熱鬧登場，表演團隊涵蓋音樂、戲劇、兒童劇、戲曲及馬戲等元素，為民眾帶來一年一度的藝術饗宴。圖／南市文化局提供

交響樂團 劇場 文化局

延伸閱讀

聲景音樂劇《極境尋光》新古典室內樂團與江賢二藝術跨界結合

影／最美台南火車站前圓環啟動改造 估花3.8億元增行人廣場

台南美食之都國際廚藝挑戰賽 10/16登場

台南YouBike2.0建500站達標 逾500萬人次使用

相關新聞

雲林唯一合法十字關露營區開幕 療癒營季享受奢華露營

雲林縣唯一合法的古坑樟湖十字關露營區開張了！昨天傍晚由縣長張麗善主持開幕，帶領合唱作曲家許常德的歌曲為露營區開箱，縣府即...

嘉義縣鹿草鄉中秋「搏餅」將登場 狀元可將電視抱回家

嘉義縣鹿草鄉「中秋搏餅」是地方一年一度盛事，9月14日將在鹿草國小活動中心席開8大桌，每桌36人分組擲骰子，桌上籌碼是中...

2024藝術進區21日草地音樂會揭幕 首站停靠台南安定

台南藝術進區邁入第14年，今年邀請國內外共11個知名表演團隊，將從安定起跑，以國立台灣交響樂團的魔幻樂音揭幕，展開為期2...

半價搭台灣好行關子嶺線 限量泥漿寶寶泡澡球帶回家

台灣好行關子嶺線推出限量好康，除使用電子票證，可享半價優惠，乘客本月13日起至月底止搭乘就可向司機索取泥漿寶寶造型紋身貼...

嘉義縣推機車駕訓降低肇事率 全額補助費用限量700名

嘉義縣政府、嘉義監理所今年攜手嘉工、新十全、金聲、富邦駕訓班業者，將機車駕訓班費用從3700元調降至2800元，考照後可...

領養代替購買 台南知名百貨中秋前夕幫流浪喵星人找家

中秋佳節即將來臨，是闔家團圓的時刻，近年不少民眾更把毛孩、喵星人當成重要的家人，不過仍有許多浪浪等待找家；台南知名FOC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。