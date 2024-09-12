2024藝術進區21日草地音樂會揭幕 首站停靠台南安定

台南藝術進區邁入第14年，今年邀請國內外共11個知名表演團隊，將從安定起跑，以國立台灣交響樂團的魔幻樂音揭幕，展開為期2個月的藝術饗宴；南市副市長葉澤山表示，藝術進區將劇場表演活動搬到戶外、帶到市民日常生活場域，讓民眾參與精彩多元的表演藝術活動。

文化局表示，今年度藝術進區將在21日至11月23日熱鬧登場，預計進行13場戶外大型演出，巡迴首班車21日傍晚5點半在安定壘球場起跑，由國立台灣交響樂團擔綱開場演出；今年活動現場填問卷還可兌換貼紙，集滿不同場次貼紙3張可兌換鑰匙圈，集滿5張可兌換年歷海報一張，數量有限。

文化局也說，今年團隊陣容強大，節目精采多元，後續戲劇類會由表演家合作社劇團、身聲劇場、如果兒童劇團、偶偶偶劇團、豆子劇團、金枝演社劇團等演出；戲曲節目則有台灣豫劇團、秀琴歌劇團、義興閣掌中劇團擔綱，另「創造焦點」則帶來馬戲團表演。

葉澤山強調，台南過去13年來推動在地藝文扎根，已累積辦理380場次，迄今超過27萬人次參與，今年整體表演活動內容澎湃多元，活動場次擴及安定、楠西、西港、關廟、學甲、柳營、七股、東山、大內、南化、左鎮、後壁、龍崎區等，將有限資源發揮最大效益。