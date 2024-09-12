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半價搭台灣好行關子嶺線 限量泥漿寶寶泡澡球帶回家

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
西拉雅國家風景區管理處推出持電子票證可半價搭台灣好行關子嶺線，還有機會將限量泥漿寶寶泡澡球帶回家。圖／西拉雅國家風景區管理處提供
西拉雅國家風景區管理處推出持電子票證可半價搭台灣好行關子嶺線，還有機會將限量泥漿寶寶泡澡球帶回家。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

台灣好行關子嶺線推出限量好康，除使用電子票證，可享半價優惠，乘客本月13日起至月底止搭乘就可向司機索取泥漿寶寶造型紋身貼紙，完成相關程序，即兌換泥漿寶寶泡澡球，限量100個，送完為止。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能說，台灣好行關子嶺線沿線有多個熱門旅遊景點，如關子嶺泥漿溫泉，還可以品嘗桶仔雞及鮮甜野菜等山產美味。也有歷史悠久的菁寮老街，街上有雜貨店、傢俱行、中藥鋪與理髮店，販賣著兒時童玩、糖果點心及綿綿冰等，每一處都是回憶催化劑。

台灣好行關子嶺線這次特別結合童趣與當地特色的泥漿溫泉規畫造型紋身貼紙及泥漿溫泉寶寶泡澡球，乘客與紋身貼紙合照上傳至個人臉書，並hashtag標註台灣好行關子嶺線及泥漿寶寶泡澡球，即可至嶺頂旅遊資訊站兌換泥漿寶寶泡澡球，限量100個，送完為止。

另外，台灣好行關子嶺線專屬套票可以在KKDAY、深旅慢遊網站、旅遊達人網和QYOU趣優各平台購買，只要向特約商店出示套票，再享專屬折扣，超值旅遊就在台灣好行關子嶺線。即日起至明年8月底只要持電子票證，搭乘台灣好行享半價優惠。

更多活動詳情請持續關注西拉雅國家風景區管理處網站及臉書粉絲專頁查詢。

西拉雅國家風景區管理處推出持電子票證可半價搭台灣好行關子嶺線，還有機會將限量泥漿寶寶泡澡球帶回家。圖／西拉雅國家風景區管理處提供
西拉雅國家風景區管理處推出持電子票證可半價搭台灣好行關子嶺線，還有機會將限量泥漿寶寶泡澡球帶回家。圖／西拉雅國家風景區管理處提供
西拉雅國家風景區管理處推出持電子票證可半價搭台灣好行關子嶺線，還有機會將限量泥漿寶寶泡澡球帶回家。圖／西拉雅國家風景區管理處提供
西拉雅國家風景區管理處推出持電子票證可半價搭台灣好行關子嶺線，還有機會將限量泥漿寶寶泡澡球帶回家。圖／西拉雅國家風景區管理處提供

台灣好行 關子嶺

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