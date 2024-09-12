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雲林唯一合法十字關露營區開幕 療癒營季享受奢華露營

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣唯一合法的古坑樟湖十字關露營區開張了！雲林縣府即日起至11月11日配合舉辦十字關療癒露營季，歡迎各地露營族前往享受五星級奢華露營和山景。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣唯一合法的古坑樟湖十字關露營區開張了！雲林縣府即日起至11月11日配合舉辦十字關療癒露營季，歡迎各地露營族前往享受五星級奢華露營和山景。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣唯一合法的古坑樟湖十字關露營區開張了！昨天傍晚由縣長張麗善主持開幕，帶領合唱作曲家許常德的歌曲為露營區開箱，縣府即日起至11月11日舉辦十字關療癒露營季，融合黃頭鷺遷徙山景生態、古坑咖啡節別具療癒特色，主打五星級奢華露營，張麗善說，只要人來，即可享受五星級的山林之美，千萬別錯過。

十字關露營區是以低密度、低環境衝擊原則開發，去年7月完工試營運期間幾乎秒殺，經招商由露營達人卓大叔團隊進駐經營，以「森林旅宿」為構想，帳內設有舒適的床、浴廁，放眼是百萬夜景，是豪華版露營區。

張麗善說，露營區除有好山好水、清新空氣，入夜可觀星聽蟲鳴，清晨在雲海中觀日出，提供雲林在地當季食材，一泊四食的奢華露營，強調「只要人來就好，什麼都不用帶，即可盡情享受在雲中療癒」歡迎露營族來體驗不凡的奢華露營療癒。

營區共有8座高式營位平台、6處平面式營位、6座預鑄式浴廁、2座帳棚式服務站試營運期間深受好評，縣長張麗善也曾親自開箱體驗海拔800公尺的遊牧帳篷輕鬆營宿時刻，強調保證不虛此行。營區今天正式開幕，張麗善帶領合唱知名音樂人許常德創作的「來雲林的人都是一片雲」為露營季拉開序幕。

許常德說，為地方寫歌不是為錢而是要真心，一群真心的人聚在一起就像一片片的雲聚在一起就叫「雲林」，像心靈雲海，看到雲就想來雲林。

文觀處長陳璧君、古坑鄉長林慧如指出，露營季即日起至11月11日，透過美食美景將各地露友帶到雲林，尤其縣府推動森林醫學、森林療癒、竹創森園區及碳抵換4大主軸打造的「竹創森林療癒基地」，當地村民也樂於與業者配合，提供三合院等山屋供遊客體驗，打造樟湖露營村。

業者表示，希望透過十字關露營區翻轉台灣一下波的露營模式，帶動風潮吸引更多觀光客，讓台灣露營走向國際。相關諮詢可搜尋古坑樟湖十字關露營區或露營樂粉專。

雲林縣唯一合法的古坑樟湖十字關露營區開張，雲林縣府即日起至11月11日配合舉辦十字關療癒露營季，雲林縣長張麗善和音樂人許常德等人合唱為露營區開箱。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣唯一合法的古坑樟湖十字關露營區開張，雲林縣府即日起至11月11日配合舉辦十字關療癒露營季，雲林縣長張麗善和音樂人許常德等人合唱為露營區開箱。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣唯一合法的古坑樟湖十字關露營區開張了！雲林縣府即日起至11月11日配合舉辦十字關療癒露營季，歡迎各地露營族前往享受五星級奢華露營和山景。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣唯一合法的古坑樟湖十字關露營區開張了！雲林縣府即日起至11月11日配合舉辦十字關療癒露營季，歡迎各地露營族前往享受五星級奢華露營和山景。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣唯一合法的古坑樟湖十字關露營區開張了，山林美景十分療癒。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣唯一合法的古坑樟湖十字關露營區開張了，山林美景十分療癒。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣唯一合法的古坑樟湖十字關露營區開張了！雲林縣府即日起至11月11日配合舉辦十字關療癒露營季，歡迎各地露營族前往享受五星級奢華露營和山景。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣唯一合法的古坑樟湖十字關露營區開張了！雲林縣府即日起至11月11日配合舉辦十字關療癒露營季，歡迎各地露營族前往享受五星級奢華露營和山景。記者蔡維斌／翻攝

雲林 露營區

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