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嘉義縣推機車駕訓降低肇事率 全額補助費用限量700名

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣政府補助機車駕訓費用，參加16小時道安課程就可獲補助。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府補助機車駕訓費用，參加16小時道安課程就可獲補助。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府、嘉義監理所今年攜手嘉工、新十全、金聲、富邦駕訓班業者，將機車駕訓班費用從3700元調降至2800元，考照後可申請駕訓費全額補助，限量700個名額，縣長翁章梁今天參加交通安全月啟動記者會暨機車上駕訓宣導活動，鼓勵大家參加機車駕訓班。

縣長翁章梁說，嘉義縣府、監理所攜手駕訓業者推動機車駕訓，將駕訓費用調降至2800元，其中1500元由縣府補助、1300元由交通部補助，但必須先上滿16小時課程，才能取得駕訓補助經費，希望所有要考照的人參加教育訓練，認識路權、遵守交通規則，降低肇事率。

嘉義區監理所指出，經統計有參加機車駕訓者比未受訓者違規風險減少56%、肇事風險減少35%，其中嘉義縣18至24歲學生的肇事率也有略為下降，2022年機車交通事故為2314件，2023年減少至2263件，降幅約為2.2%，將繼續推動機車駕訓班降低肇事率。

嘉義區監理所所長黃萬益說，雲嘉南地區今年參加機車駕訓人數較去年成長120%，是全國成長最快速的地方，除了有駕訓班費用補助外，和潤企業還提供補助金額、摩特動力公司提供購車優惠券、宏佳騰公司提供超商禮券及購車金抽獎活動，鼓勵大家參加機車駕訓。

嘉義縣政府補助機車駕訓費用，縣長翁章梁（左）今天參加交通安全月活動，與嘉義區監理所所長黃萬益（右）宣傳鼓勵參加駕訓班。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府補助機車駕訓費用，縣長翁章梁（左）今天參加交通安全月活動，與嘉義區監理所所長黃萬益（右）宣傳鼓勵參加駕訓班。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府補助機車駕訓費用，縣長翁章梁（左五）今天參加交通安全月活動，與嘉義區監理所所長黃萬益（右五）宣傳鼓勵參加駕訓班。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府補助機車駕訓費用，縣長翁章梁（左五）今天參加交通安全月活動，與嘉義區監理所所長黃萬益（右五）宣傳鼓勵參加駕訓班。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左四）、嘉義區監理所所長黃萬益（右三）攜手駕訓班業者，推廣機車駕訓降低肇事率。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左四）、嘉義區監理所所長黃萬益（右三）攜手駕訓班業者，推廣機車駕訓降低肇事率。記者黃于凡／攝影

嘉義 風險 駕訓班

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