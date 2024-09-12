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領養代替購買 台南知名百貨中秋前夕幫流浪喵星人找家

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南知名FOCUS百貨在中秋前夕14、15日將舉辦「毛毛團圓大會」，結合主題市集、公益領養等活動，號召民眾用領養代替購買，協助喵星人尋覓好歸宿。圖／FOCUS百貨提供
台南知名FOCUS百貨在中秋前夕14、15日將舉辦「毛毛團圓大會」，結合主題市集、公益領養等活動，號召民眾用領養代替購買，協助喵星人尋覓好歸宿。圖／FOCUS百貨提供

中秋佳節即將來臨，是闔家團圓的時刻，近年不少民眾更把毛孩、喵星人當成重要的家人，不過仍有許多浪浪等待找家；台南知名FOCUS百貨在中秋前夕14、15日將舉辦「毛毛團圓大會」，結合主題市集、公益領養等活動，號召民眾用領養代替購買，協助喵星人尋覓好歸宿。

社會大眾對於動保意識逐漸抬頭，許多民眾紛紛響應「領養代替購買」，但仍有許多浪犬、浪貓等待領養；根據南市動保處官網統計，台南市動物之家動物收容數量截至上周已達1209隻，其中善化站約603隻、灣裡站則有606隻。

台南FOCUS百貨以時尚潮流聚集地著名，並以貓的形象打造吉祥物「福吉貓」，更化身愛心大使，為流浪動物發聲，適逢中秋佳節來臨，FOCUS百貨也攜手台灣流浪動物永續發展協會，本周六、日將舉辦「毛毛團圓大會」，幫可愛喵星人找到新家。

FOCUS百貨表示，「毛毛團圓大會」結合中秋主題市集，除安排貓咪愛心公益領養、寵物溝通服務、寵物似顏繪等活動外，也結合文創、手作元素，屆時共有21個主題攤位，讓民眾可與喵星人、毛孩一起享受美好的周末，也幫助飼主與毛孩關係更緊密。

此外，現場屆時會邀請專業人員，宣導認養義務及照顧寵物的知識分享，希望培養良善的飼養觀念、重視守護浪浪議題，歡迎民眾把握中秋前夕的周末，攜家帶眷遊逛市集，也歡迎喜愛貓咪、準備認養的愛心人士到場共襄盛舉，讓流浪毛孩不孤單。

台南知名FOCUS百貨在中秋前夕14、15日將舉辦「毛毛團圓大會」，結合主題市集、公益領養等活動，號召民眾用領養代替購買，協助喵星人尋覓好歸宿。圖／FOCUS百貨提供
台南知名FOCUS百貨在中秋前夕14、15日將舉辦「毛毛團圓大會」，結合主題市集、公益領養等活動，號召民眾用領養代替購買，協助喵星人尋覓好歸宿。圖／FOCUS百貨提供

中秋 寵物溝通 流浪動物

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