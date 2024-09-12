台南捷運第一期藍線摸擬動畫出爐 3處站體設計也曝光

六都唯一沒有捷運，台南市進度最快的第一期藍線已進入綜規，台南市捷運工程處發布貫穿捷運第一期藍線模擬意象動畫影片(非最終設計成果)，影片中也展現 B04 平實站、B05 南紡站與B08 文化中心站三個站點的內外部構造，讓台南捷運從紙上作業有了具體的畫面，民眾說影片很棒但期待早日實現。

另交通局為解決東區文化中心、巴克禮公園、第一期藍線捷運站點等文化展演景點、交通樞紐停車問題，爭取前瞻基礎建設經費興建「文化中心停E5立體停車場」下月可完工，預計明年2月啟用，未來可結合捷運第一期藍線場站停車需求。

交通局表示，第一期藍線路線起自台鐵大橋站至東區文化中心線(B01-B06-B08)，沿永康區中華路、東區中華東路至 文化中心；仁德線(B01-B06-B10)由中華東路與東門路口往東至仁德區中山路 仁德轉運站，未來將連結藍線延伸線與深綠線，往沙崙綠能科學城與台南科學園區，採高架跨座式單軌系統路線長度約8.39公里，全線設置10座高架車站及1座維修機廠。

交通局指出，目前一期藍線進度綜合規劃報告於3月21日經交通部委員會審查通過，交通部已於8月22日陳轉行政院審查，環評報告於4月24日通過環評大會審查，目前都市計畫變更已進入市都委會專案小組審查程序，並已同步啟動基本設計作業，交通局表示將持續努力讓行政院盡快核定綜合規劃，朝向2026年底前動工，2031年完工通車目標邁進。

台南市政府向交通部爭取前瞻基礎建設經費興建「文化中心停E5立體停車場」，經費約4.20億元，中央補助1.80億元、市府自籌2.40億元，其基地原址為平面停車場僅提供汽車位49席，經規畫為地下1層、地上8層的立體停車場後，可提供汽車位211席及機車位172席，停車格位增加4倍，大幅提升停車便利性。

停E5立體停車場進度已逾9成，預計10月完工、明年2月啟用，其1、2樓為文藝展演空間，整體設計垂直綠化串聯生態綠帶，平面延伸至文化中心及巴克禮公園，形塑為綠化、文藝走廊，提供停車便利及輕鬆休閒的文藝新意象，可滿足休憩、看展的停車需求，也是第一期藍線捷運站點重要的停車場。