超美！嘉義「光織影舞」試燈絢麗璀燦 周末開幕抽好禮

嘉義市2024光織影舞周末晚間7點，在北香湖公園開幕，「即將成真火舞團」湖面大型舞台演出，為秋節拉開序幕，活動以嘉義古名「桃城」為策展核心，融入陶淵明「桃花源記」意境，運用8大展區打造「逐光月影」主題，將北香湖化身城市戶外藝術館，越夜越美麗，市府試燈曝光美景打卡秘境。即日起至20日止，分享「嘉市好旅行」臉書貼文到個人限時動態等，就有機會獲得嘉義福容voco酒店住宿券等多項好禮。

觀光新聞處長張婉芬說，光織影舞獲選2024、2025年台灣觀光雙年曆全國級活動，每年秋季點亮北香湖，8大光影展藝術展區夢幻如畫。開幕「即將成真火舞團」演出，17日優人神鼓震撼演出陪伴遊客度過中秋。光織影舞試燈，吸引遊客搶鮮一睹璀璨光影，8處展區：「桃花林」、「逐花月影」、「迴嘉」、「夢月流光」、「烏托邦」、「彎月聚星」、「壺光對影」及「波光粼粼」等裝置藝術，區區精采驚艷。

今年首次在湖上搭設長10、寬8公尺大型舞台，周末晚間7點開幕「即將成真火舞團」6名舞者融合現代舞、武術、原舞等不同元素，震撼火光在夜空中耀眼奪目，用火光編織與光影流動，形塑璀璨「光譜傳奇之桃城燈光」，象徵時間流轉與文化傳承，晚間8點在「彎月聚星」舞台還有全國學生創意話劇比賽常勝軍-大同國小黑光劇表演。

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