以地政視角穿梭400年時空變遷 感受台南土地發展軌跡

台南是台灣首座城市，數百年來的土地發展有如台灣歷史的縮影，今年是台南400，地政局首辦理以地政事務為主軸，策劃「土地漫遊者—台南400地政特展」，邀請國人13日起來中西區愛國婦人館漫遊台南，感受400年來土地發展的軌跡。

市長黃偉哲指出，台南從荷西時期開始，歷經清朝、日治，再到台灣光復後的現代多元發展，展現了府城獨特的歷史脈絡。因此邀請高雄科大文化創意產業系教授黃雅玲協助策展，以「土地漫遊」的角度，從時間與空間的概念，以土地開發及土地行政面相來進行此次的展覽。

地政局長陳淑美說，地政工作與城市發展息息相關，土地開發與土地行政都在城市發展的脈絡中留下無可抹滅的足跡。此次展覽會有幾個與民眾生活息息相關主題，歡迎大家來觀展。

主題之一「爺奶的魚市場、爸媽的中國城、我的河樂廣場」，昔日，府城因運河帶動市區的繁榮發展，但隨著時代變遷，運河的運輸與交通功能逐漸消失，進而催生了曾經繁華的中國城商城。但隨著商圈的沒落，市府重新思考及規畫，在產業發展與運河記憶間取得平衡，打造了市區最大的親水公園「河樂廣場」，見證了3代人的城市記憶。

主題之二「蔗田上的臺灣矽谷」，南科帶動南部科技廊帶的發展，營造了年輕人理想的就業機會。安定、善化、新市區過去為倒風內海的遺跡，原本以農業為主，歷經早期農地重劃的開墾與現代化糖業發展，曾因糖業、牛墟而繁榮；1990年代南科特定區設立後，產業逐漸轉型，市也推動商業、住宅及公共設施的規畫。目前半導體先進聚落發展蓬勃，廠商持續擴廠進駐，整體產值已超過竹科，在全球產業中占有舉足輕重地位，足見文化古都在產業發展上，並沒有缺席。

主題之三「有趣古地名尋奇」，台南現在仍存在像五條港段、上鯤鯓段、蜈蜞潭段、小腳腿段等有趣的地名都是有其來源，展覽將以磁吸式拼圖的方式展示，依照地政事務所服務區顏色分類，地圖表面以服務區為單位，打開地圖呈現不同時期古地名的尋奇之旅。

策展人黃雅玲帶領的師生團隊與地政局一起合作，透過文史資料的爬梳，規畫5個單元讓民眾了解台南地政發展的大事紀、透過動畫的方式讓民眾快速了解地籍圖、地圖中看到城市的發展樣貌。

展覽中民眾也可以看到台南共有1353個的地段名，其中有349個的地段名稱可以追溯到荷西、明鄭、清領、日治等時期，足見台南是座有歷史的城市。透過地籍管理的地段資料，看到各個行政區曾經有過的地理特色，人文故事，是這次展覽中非常有趣的單元。展期9月13日至30日。