快訊

買AirPods 4還是AirPods Pro 2？1圖看差異 1500元差價多了聽力健康、適應式音訊

MLB／大谷翔平開轟追平秋信守亞洲紀錄 道奇首局三連轟狂炸

「饗 A Joy」免費吃！ 饗賓集團App周年慶 內用滿千抽雙人Buffet券、加碼送點數

聽新聞
0:00 / 0:00

以地政視角穿梭400年時空變遷 感受台南土地發展軌跡

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今年是台南400，地政局以地政事務為主軸，策劃「土地漫遊者—台南400地政特展」。圖／南市地政局提供
今年是台南400，地政局以地政事務為主軸，策劃「土地漫遊者—台南400地政特展」。圖／南市地政局提供

台南是台灣首座城市，數百年來的土地發展有如台灣歷史的縮影，今年是台南400，地政局首辦理以地政事務為主軸，策劃「土地漫遊者—台南400地政特展」，邀請國人13日起來中西區愛國婦人館漫遊台南，感受400年來土地發展的軌跡。

市長黃偉哲指出，台南從荷西時期開始，歷經清朝、日治，再到台灣光復後的現代多元發展，展現了府城獨特的歷史脈絡。因此邀請高雄科大文化創意產業系教授黃雅玲協助策展，以「土地漫遊」的角度，從時間與空間的概念，以土地開發及土地行政面相來進行此次的展覽。

地政局長陳淑美說，地政工作與城市發展息息相關，土地開發與土地行政都在城市發展的脈絡中留下無可抹滅的足跡。此次展覽會有幾個與民眾生活息息相關主題，歡迎大家來觀展。

主題之一「爺奶的魚市場、爸媽的中國城、我的河樂廣場」，昔日，府城因運河帶動市區的繁榮發展，但隨著時代變遷，運河的運輸與交通功能逐漸消失，進而催生了曾經繁華的中國城商城。但隨著商圈的沒落，市府重新思考及規畫，在產業發展與運河記憶間取得平衡，打造了市區最大的親水公園「河樂廣場」，見證了3代人的城市記憶。

主題之二「蔗田上的臺灣矽谷」，南科帶動南部科技廊帶的發展，營造了年輕人理想的就業機會。安定、善化、新市區過去為倒風內海的遺跡，原本以農業為主，歷經早期農地重劃的開墾與現代化糖業發展，曾因糖業、牛墟而繁榮；1990年代南科特定區設立後，產業逐漸轉型，市也推動商業、住宅及公共設施的規畫。目前半導體先進聚落發展蓬勃，廠商持續擴廠進駐，整體產值已超過竹科，在全球產業中占有舉足輕重地位，足見文化古都在產業發展上，並沒有缺席。

主題之三「有趣古地名尋奇」，台南現在仍存在像五條港段、上鯤鯓段、蜈蜞潭段、小腳腿段等有趣的地名都是有其來源，展覽將以磁吸式拼圖的方式展示，依照地政事務所服務區顏色分類，地圖表面以服務區為單位，打開地圖呈現不同時期古地名的尋奇之旅。

策展人黃雅玲帶領的師生團隊與地政局一起合作，透過文史資料的爬梳，規畫5個單元讓民眾了解台南地政發展的大事紀、透過動畫的方式讓民眾快速了解地籍圖、地圖中看到城市的發展樣貌。

展覽中民眾也可以看到台南共有1353個的地段名，其中有349個的地段名稱可以追溯到荷西、明鄭、清領、日治等時期，足見台南是座有歷史的城市。透過地籍管理的地段資料，看到各個行政區曾經有過的地理特色，人文故事，是這次展覽中非常有趣的單元。展期9月13日至30日。

南科 台南 地圖

延伸閱讀

遠雄8.7億買台中土地

地上權遺產估價 兩個關鍵

茶籽堂 20 週年，一條從城市走回土地的旅程

土增稅優惠 要提出申請

相關新聞

看緊荷包！台17、61、78線公路 增設11處移動測速

為避免車禍傷亡一再發生，雲林縣警察局台西分局針對易肇事路段加強取締酒駕、闖紅燈、逆向行駛等重大交通違規，同時即日起將於轄...

嘉市協拍…「華麗計程車行」入圍6項金鐘獎 黃敏惠喊集氣祝獲獎

呈現嘉義市小城地景故事魅力的台劇「華麗計程車行」，行政院長卓榮泰就職前引用其金句說，「國家治理如運將奮鬥人生」；日前第5...

徵求青年攤商！台南10處公有市場290攤位租金減免優惠

台南市府推動傳統市場轉型，鼓勵青年市民加入傳統市場注入新活力，推出青年優惠方案，設籍於台南市已成年且符合40歲以下條件的...

以地政視角穿梭400年時空變遷 感受台南土地發展軌跡

台南是台灣首座城市，數百年來的土地發展有如台灣歷史的縮影，今年是台南400，地政局首辦理以地政事務為主軸，策劃「土地漫遊...

台南麻豆標線人行道轉角設圍欄 博好評

台南麻豆區市道173線新生南路、興國路口為不規則的十字路口，近期標線大改造，有南市首見標線人行道的轉角設圍欄。南市人本交...

實價登錄不實 台南新制把關

台南房市交易熱絡，南市地政局接獲南區國稅局移送多起申報「房地合一所得稅取得成本」與「實價登錄交易總價」不符案件，總計16...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。