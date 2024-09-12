徵求青年攤商！台南10處公有市場290攤位租金減免優惠

台南市府推動傳統市場轉型，鼓勵青年市民加入傳統市場注入新活力，推出青年優惠方案，設籍於台南市已成年且符合40歲以下條件的市民朋友(以申請時年齡計算，申請日期不可超過40歲當年生日)，提供最高30%減免優惠的攤(鋪)位使用費，公告10處市場共209個空攤鋪位，青年優惠平均月租金為1311元，即日起開始收件至9月20日。

台南市場處推動傳統市場攤(鋪)位多元申請，近年來市區復興市場、友愛市場、文華市場等發展夜間食堂，受到市民及觀光客喜愛；開元市場也不只是傳統採買，美食攤如牛肉泡麵、滷味、特色飲品都很受歡迎，營業時間也延長，這次以優惠方案鼓勵青年朋友加入市場營業，為市場帶來創新、變革與新活力。

台南市場處表示，此次盤點10處公有零售市場試辦總計有209攤(鋪)位)，其攤販區域動線規畫良好，通風及採光甚佳，包括鹽水公有零售市場、鹽水觀光美食城、麻豆市五公有零售市場、下營公有零售市場、佳興公有零售市場，中西區保安公有零售市場、第一小康公有零售市場、仁德公有零售市場、關廟公有零售市場及歸仁公有零售市場。