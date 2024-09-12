聽新聞
0:00 / 0:00
徵求青年攤商！台南10處公有市場290攤位租金減免優惠
台南市府推動傳統市場轉型，鼓勵青年市民加入傳統市場注入新活力，推出青年優惠方案，設籍於台南市已成年且符合40歲以下條件的市民朋友(以申請時年齡計算，申請日期不可超過40歲當年生日)，提供最高30%減免優惠的攤(鋪)位使用費，公告10處市場共209個空攤鋪位，青年優惠平均月租金為1311元，即日起開始收件至9月20日。
台南市場處推動傳統市場攤(鋪)位多元申請，近年來市區復興市場、友愛市場、文華市場等發展夜間食堂，受到市民及觀光客喜愛；開元市場也不只是傳統採買，美食攤如牛肉泡麵、滷味、特色飲品都很受歡迎，營業時間也延長，這次以優惠方案鼓勵青年朋友加入市場營業，為市場帶來創新、變革與新活力。
台南市場處表示，此次盤點10處公有零售市場試辦總計有209攤(鋪)位)，其攤販區域動線規畫良好，通風及採光甚佳，包括鹽水公有零售市場、鹽水觀光美食城、麻豆市五公有零售市場、下營公有零售市場、佳興公有零售市場，中西區保安公有零售市場、第一小康公有零售市場、仁德公有零售市場、關廟公有零售市場及歸仁公有零售市場。
申請日期至9月20日止，可向台南市市場處索取或到台南市市場處網站下載申請書(網址：https://marketoffice.tainan.gov.tw//Default.aspx)，也可送件至上述公有零售市場管理室或郵寄到台南市市場處(台南市仁德區正義一街39號4樓)收發室掛號申請(由交郵當日郵戳為準）；相關注意事項可參考公告內容或電洽市場管理員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言