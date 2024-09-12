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看緊荷包！台17、61、78線公路 增設11處移動測速

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台西分局在轄內主要的台17、61、78線公路及周邊道路，增設11處移動測速，加強取締超速和酒駕。記者蔡維斌／翻攝
台西分局在轄內主要的台17、61、78線公路及周邊道路，增設11處移動測速，加強取締超速和酒駕。記者蔡維斌／翻攝

為避免車禍傷亡一再發生，雲林縣警察局台西分局針對易肇事路段加強取締酒駕、闖紅燈、逆向行駛等重大交通違規，同時即日起將於轄區省道台17線、台78線及台61線快速公路及周邊縣道等車流量大、車速快、易事故路段，增設移動式測速照相，加強取締超速違規。

台西分局表示，超速是事故主因之一，台西分局綜觀轄內過去多起事故，和超速及闖紅燈違規有關，今年8月下旬台17線發生了曳引車自撞死亡車禍，因此最近加強取締違規超速、酒後駕車、闖紅燈、逆向行駛等重大交通違規，期能減少事故發生。

為此，台西分局即日起在轄內台61線、台78線2條快速公路及省道台17線周邊道路易肇事路段，規畫11處測速照相執法地點，以移動式測速照相方式，取締超速違規，維護安全。地點分別為，台61線四湖段南下237.3K；台78線東向、西向5K；雲1線3K；雲3線3K；153線南下3.2K、北上3.3K及8.5K、雲113線1.2K、雲158線東向9.5K、台17線91.5K等共11處，且不分日夜不定期執行。

台西分局強調，增設移動測速照相勤務並非以執法取締為目的，而是希望能藉由執法導正用路習慣，公布移動測速照相路段，也是為提醒用路人在易肇事路段要減速慢行，減少傷亡。

台西分局在轄內主要的台17、61、78線公路及周邊道路，增設11處移動測速，加強取締超速和酒駕。記者蔡維斌／翻攝
台西分局在轄內主要的台17、61、78線公路及周邊道路，增設11處移動測速，加強取締超速和酒駕。記者蔡維斌／翻攝
台西分局在轄內主要的台17、61、78線公路及周邊道路，增設11處移動測速，加強取締超速和酒駕。記者蔡維斌／翻攝
台西分局在轄內主要的台17、61、78線公路及周邊道路，增設11處移動測速，加強取締超速和酒駕。記者蔡維斌／翻攝
台西分局在轄內主要的台17、61、78線公路及周邊道路，增設11處移動測速，加強取締超速和酒駕。記者蔡維斌／翻攝
台西分局在轄內主要的台17、61、78線公路及周邊道路，增設11處移動測速，加強取締超速和酒駕。記者蔡維斌／翻攝

交通違規 測速 雲林

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