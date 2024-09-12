嘉市協拍…「華麗計程車行」入圍6項金鐘獎 黃敏惠喊集氣祝獲獎

呈現嘉義市小城地景故事魅力的台劇「華麗計程車行」，行政院長卓榮泰就職前引用其金句說，「國家治理如運將奮鬥人生」；日前第59屆金鐘獎公布入圍名單，「華麗計程車行」入圍戲劇節目類6個獎項，市長黃敏惠開心說，這齣台劇成功行銷嘉市，入圍就是肯定，呼籲市民祝福集氣獲獎。

黃敏惠臉書說，「恭喜華麗計程車行入圍第59屆金鐘獎6項獎項！真是太棒啦~~我們用最真、最善、最美的故事，傳達「嘉義人、嘉義事、嘉義精神」，讓在地故事被看見，這就是嘉義市的能量！入圍獎項：原創歌曲獎、運轉人生／邱軍、施立、楊子樸；女主角楊麗音；男配角李李仁；女配角獎黃舒湄；編劇獎林佳慧、林美慧；戲劇節目獎。

華麗計程車行是齣笑中帶淚、溫馨感人的戲劇；看見每位演員精湛演出，也成功行銷嘉義市！入圍就是肯定，歡迎市民朋友，一起在10月19日金鐘59頒獎典禮，為「華麗計程車行」加油，不管是在線上或現場，用你的祝福集氣！」

卓榮泰4日就職前引用「華麗計程車行」台詞：「車子往前跑，就能解決任何困難」說。國家治理也一樣，只要懷著熱愛土地的心，人民就會和行政團隊站在一起，國家也會繼續向前。

「華麗計程車行」改編自嘉義教師作家、陳俊文原著散文「華麗計程車」，記錄嘉義最早經營車行之一「華麗計程車行」動人故事，從陳俊文父母一家開始，讓觀眾看見社會小人物運將奮力為生活打拚，展現堅毅柔韌生命力。華劇在華視熱映4月播畢。

近年陸續有「車頂上的玄天上帝」、「華麗計程車」、「化外之醫」、「我們與惡的距離第二季」等國內外知名電影、影集及節目前來嘉市拍攝，不僅讓民眾透過影視作作品認識嘉義市，並帶動影視產業鏈及觀光旅遊發展。