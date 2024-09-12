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藍色公路AI逍遙遊…嘉縣大埔祕境 AR虛實互動

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣政府發展智慧觀光產業，宣布在大埔鄉的景點設AI辨識點，用手機掃描就能體驗AR虛實互動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府發展智慧觀光產業，宣布在大埔鄉的景點設AI辨識點，用手機掃描就能體驗AR虛實互動。記者黃于凡／攝影

嘉縣大埔鄉飛鷹峽谷、山島等祕境極具特色，近年逐漸打出知名度，不過缺乏旅遊服務量能，縣府昨天宣布，人工智慧AI、擴增實境AR技術結合觀光，在大埔能用手機做沉浸式體驗，發展全新智慧觀光產業。大埔鄉長吳明勳看好此方式，表示希望打造世界級景點

嘉縣文觀局表示，大埔觀景台、釣魚平台、飛鷹峽谷、山豬島、賞鷹平台、琴鷹會館、同心橋、北極殿、小提琴島等景點設有AI辨識點，用手機掃描就能產生AR虛實互動，吉祥物老鷹哥和山豬妹將現身螢幕導覽，探索景點還可參加集點活動，增添旅程趣味性與挑戰性。

嘉義創新基地執行數位發展部的5G應用落地計畫，今年將AI科技結合觀光導覽，縣長翁章梁到蒜頭糖廠的創新基地公布首創「5G大埔藍色公路AI逍遙遊」，介紹大埔自然景觀與人文資源，用手機就能沉浸式體驗。

翁章梁說，大埔地處偏鄉宛如祕境，旅遊服務量能較不足，但近年在數發部數產署的支持下導入5G智慧導覽，即使在偏遠山區和水庫湖畔，也能體驗智慧旅遊。

吳明勲指出，5G應用幫助偏鄉發展觀光，除了有科技導覽體驗，導覽語言還囊括中、英、日、韓，將大埔推向國際化。

大埔 景點

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