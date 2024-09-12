台南麻豆標線人行道轉角設圍欄 博好評

台南麻豆區市道173線新生南路、興國路口為不規則的十字路口，近期標線大改造，有南市首見標線人行道的轉角設圍欄。南市人本交通促進協會指出，肯定做人本化標線，須好好支持，仍盼人行道和槽化線實體化，更能保障行人安全；交通局回應，將請工務局研議把路口轉角標線人行道、右轉槽化兼行人庇護島改成實體。

南市交通局解釋，此處繼歸仁圓環及佳里小圓環改造後，再用標線進行不規則十字路口的改造，是節省成本及短時間內可改善路口安全作法，期待市民支持用標線改善道路提升路口安全。

新生南路和興國路口是西港、善化通往國1交流道要衝，也鄰近學區，車流量大又雜，市府將路口轉角外推，讓人行停等區加寬，並調整行穿線以縮小路口，降低轉向車輛速度、縮短行人穿越路口距離，也繪設「左轉附加車道」、「讓路線」等，降低路口變換車道擦撞。

尤其繪設右轉槽化兼行人庇護島，提供行人安全停等空間，更是台南首見於轉彎處1家連鎖藥房前方標線人行道增設圍欄，槽化島也有設彈性護欄，防止車輛進入、區隔人行車行空間。

議員陳秋宏說，此是溪北地區首座欄杆式標線型人行道畫設，具有示範意義。常路過的張姓市民說，加裝圍欄行人多了一層保障，尤其新生南路右轉興國路往市道173線西港方向附近又有黎明高中，上放學車流龐大、複雜，如今增設多右轉專用道，車流明顯紓解。