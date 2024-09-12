實價登錄不實 台南新制把關

台南房市交易熱絡，南市地政局接獲南區國稅局移送多起申報「房地合一所得稅取得成本」與「實價登錄交易總價」不符案件，總計167件有疑義、涉及14個建案。地政局表示，正深入調查，並已修訂違反實價登錄事件、違反不動產交易管理的裁罰基準，新制10月1日起實施，交易金額申報不實最高可罰15萬元。

地政局查出，實價登錄有疑義案件的樣態，取消裝潢設備款或工程找補44件，另部分建案將代收款項計入總價後再折讓扣除，或無理由協議折讓123件。

地政局長陳淑美說，折讓單是買賣契約一部分，買賣雙方應依完整契約內容如實申報實際交易金額，若以折讓前的高價申報，屬價格不實，依違反實價登錄事件裁罰基準可處3萬至15萬罰鍰，且可能面臨偽造文書罪嫌；且業者若沒在簽訂預售買賣契約30日內申報登錄成交資訊，首件違規罰3萬，若2年內再次違法會加罰2萬。

地政局也同步增訂預售屋及新建成屋契約書違法轉讓的裁罰基準，首次違規將處50萬元罰鍰，未限期改正每次加罰100萬元，最高可到300萬元。

信義房屋民生店協理張榮認為，常見可能簽約後、交屋前才發現漏水等瑕疵，或預售屋延遲交屋，因而出現金額「找補」，代書卻照一開始的合約價申報實價登錄，賣方在繳房地合一稅時就以折價之後的總價去申報，造成兩者金額出入，提醒買賣雙方，不管是何時發生折讓補貼的情事，都須以書面文字註明在合約書或另行用協議書留存紀錄以茲證明。

高姓房仲業者說，雖裁罰基準新制所訂裁罰金額不是很高，也要看違規後實際罰的金額，但違規就是給自己找麻煩，還是依法令最保險，不要跟口袋過不去。