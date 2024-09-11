走過40年風光不再！大台南觀光城安全有疑慮這31戶先開拆

台南市南區「大台南觀光城」（新興臨時攤販集中場）走過40年風光不再，商機沒落後，市府考量建物是蓋在河道用地的排水渠道，下方箱涵出現安全疑慮，決議先拆除已收回的31戶；前市議員李文正今天帶領幾位攤商到市府抗議，台南市政府經發局說明經鑑定大台南觀光城現址有公安疑慮，基於3點理由不得不拆除，台南市場處明天下午2點許在南區金華活動中心舉行說明會，向攤商說明安置計畫。

大台南觀光城自治會之前訴求能留在原地，由市府協助市場更新再招商，因碳佐麻理園區就在附近可以帶動發展，但次陳情協調市府堅持基於公安一定要拆除，反對拆除攤商認為市府拆除31戶會對其他攤商有影響，但市府最近盤點一處市場用地，可提供給攤商營業，攤商認為市府已釋出善意。

南市府表示，基於三點理由不得不拆除：一、基於公安疑慮；二、該用地被強佔有違法性問題；三、拆除後煥然一新，啟動地方繁榮發展。全案經過法律訴訟之後，市府已取得司法勝訴。至今仍有176鋪攤商違法佔用，尚在營業的有67戶，但大多數是作倉庫使用，已向法院申請強制執行通過，將會先拆除已收回的31戶攤位，逐步整理環境。

經發局市場處說明，1983年台南市政府為改善環境將大排改建為地下箱涵，在其上方依「獎勵投資條例」興建大台南觀光城，攤商向市政府承租，租約在2016年3月底到期。大台南觀光城確實曾有過風華時代，然而隨著時光移轉，大環境變遷、民眾消費習慣改變等因素，商機沒落，使用戶數不到一半，且許多攤商未通過公共安全評估，違法改建、加蓋，梁柱龜裂、鋼筋外露；或當成倉庫、或轉租出去當二房東，不符合觀光城當初興建的目的。

在2016年攤商租約到期後，台南市政府欲收回承租權，提供優惠方案，並為攤商安排、轉介至其他市場。地方上多數民意也期望觀光城能煥然一新、啟動地方繁榮發展。然而部分民代及攤商強力反對，不接受安置方案。

經發局市場處指出，民眾的安全是政府最優先考量，經鑑定顯示該場建物及下方箱涵具有危險疑慮，為維護民眾生活財產安全，南市府決議將整棟建物拆除回歸排水使用。