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要400攤超過600攤報名 雲林國慶焰火市集攤商招募傳詐騙

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

國慶焰火首度在雲林施放，雲林縣規畫規模400攤的市集活動，目前已有超過600攤商報名，今傳出有攤商接獲錄取及匯款通知，向縣府查證後，證實是假訊息，縣府表示，錄取通知會公布在縣府建設處官網。

縣府新聞處表示，國慶焰火市集活動報名狀況熱絡，有部分攤商已接獲錄取通知，並要求民眾繳交相關費用，已確定為假訊息，提醒民眾切勿受騙。

新聞處說，「國慶焰火市集活動」報名表單將於9月13日（五）下午17時截止，經評選後，符合資格者若超過該類別之攤位需求數量，分數占全部前10%為保障設攤名額，其餘抽籤決定錄取名單，抽籤錄取名單保障60%為雲林鄉親。

縣府將公開抽籤公告周知，並將錄取名單公布在雲林縣政府建設處網站，錄取攤商經接獲通知後須於9月26日（四）前完成千元保證金匯款。

民眾若接獲類似錄取訊息，應多方查證，若仍有疑慮請致電市集活動執行單位林小姐/劉先生((02)2945-9418)，或查詢FB粉絲專頁「2024國慶焰火在雲林-市集活動」。

國慶焰火 攤商 雲林

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