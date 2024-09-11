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中秋將至 嘉縣推布袋買海鮮、東石烤蚵吃到飽

中央社／ 嘉義縣11日電

中秋節將至，烤肉是應景活動，嘉縣文觀局推薦到布袋觀光魚市採買海產食材最新鮮，有帶殼牡蠣、鮮蝦等，若不想辛苦準備食材就到東石品嘗「烤蚵吃到飽」，歡樂過節。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿表示，布袋魚市漁獲種類多樣化，不論是肥美的布袋蚵，跟手臂一樣粗的大明蝦，還是肥美紅蟳，布袋海產就是「鮮」；還有帶殼牡蠣，絕對是秋節烤肉首選海鮮食材。

文觀局說，如果不想花時間準備食材，又想兼顧中秋烤肉過節儀式感，推薦遊客可以到東石吃「200元烤蚵吃到飽」，一簍一簍的帶殼鮮蚵霸氣吃到飽，還可點胡椒魚、鮮蝦、生魚片、熱炒等料理，滿滿一桌絕對滿足。

不過，文觀局提醒遊客，蚵仔要烤熟再食用，生食與熟食分開盛裝，烤蚵後手部清潔乾淨再觸碰其他食物，多注重飲食衛生才能吃得安心。

文觀局指出，東石除了烤蚵吃到飽，還有搭上觀光漁筏前往外傘頂洲探訪移動的國土，在沙洲上耙文蛤、追和尚蟹的新鮮體驗；船上還有現煮的蚵仔海鮮buffet，直接將東石鮮蚵吃好吃滿。

吃到飽 東石 食材

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