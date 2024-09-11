台南關子嶺溫泉美食節 打造夜間光影藝術新體驗

2024台南關子嶺溫泉美食節將於21日開幕，以「和與食」為主題，除往年受民眾歡迎的開幕夜祭巡行，還規劃2場創意主題活動，並打造6大夜間光影藝術作品，提供遊客不同體驗。

台南市長黃偉哲今天在民治市政中心舉辦的活動宣傳記者會致詞表示，關子嶺溫泉擁有得天獨厚資源，市府持續建設關子嶺風景區，也改善溫泉區觀光軸帶景觀與周邊環境，鄰近的東山咖啡公路、新營天鵝湖、柳營荷蘭村、六甲或後壁的菁寮老街等，都適合遊客前往走逛。

黃偉哲指出，邁入第20屆的關子嶺溫泉美食節，是台南重要觀光慶典，市府精心規劃一系列活動及優惠，邀請民眾在入秋時節規劃一趟關子嶺溫泉之旅，體驗泥漿溫泉並享受甕仔雞等美食。

台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，今年活動主題為「和與食」，除了開幕暨夜祭巡行、祭典市集外，還將推出2場創意主題活動，且為了營造關子嶺溫泉區內夜間光影藝術展示，打造6大夜間光影藝術作品。

林國華表示，結合關子嶺溫泉區量身打造的6大夜間光影作品，以下溫泉區寶泉橋溫泉公園為起點，沿新好漢波、閒雲橋、溫泉老街，直到上溫泉區的大成殿，可感受光影妝點後溫泉區的日、夜間不同景色，將於活動期間每日下午5時30分至晚間9時30分亮燈。