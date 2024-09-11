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台南麻豆文旦銷售逾8成 副產品搶攻中秋送禮市場

中央社／ 台南11日電

台南麻豆文旦進入採收期，銷售狀況隨中秋節檔期接近加溫，市府農業局統計販售已逾8成，農會與業者並推出果乾、蜂蜜柚子茶等文旦加工品禮盒，盼成為民眾中秋送禮新選擇。

台南市政府農業局代理局長陳仲杰今天透過新聞稿表示，由於先天地理環境優勢，加上農民精湛栽培管理方式，麻豆文旦以獨特香氣和清甜回甘口感，成為中秋最佳應景產品之一，隨著中秋節接近，再次成為市場熱銷商品，目前販售狀況已逾8成。

陳仲杰表示，除了鮮果外，文旦加工品也很受消費者歡迎，麻豆農會推出一系列文旦加工品禮盒，包括柚片果乾、柚香沾醬、麻豆文旦蜂蜜柚子茶、纖柚巧克力禮盒、柚香椒鹽麵等，還有食品業者研發蜜香文旦飲、紅文旦柚子汁等獨特口味產品。

他說，隨著消費者對健康、美味及多樣化產品需求增加，台南市文旦加工品持續創新，讓水果展現更多可能性，這些加工品不僅保留文旦天然香氣，還增添多樣食用方式，而文旦相關商品熱賣也促進產地經濟發展，希望民眾支持，在中秋節期間享受更多在地農產品美味。

中秋節 文旦 柚子

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