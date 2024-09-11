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別和口袋過不去！ 防中秋亂放煙火 南市鎖定黃金海岸、四草大橋…
每到中秋節就會有亂放煙火、炮竹情事，台南市環保局今提醒，施放爆竹煙火切勿超過夜間10時，稽查人員已做好準備，除鎖定黃金海岸、四草大橋、林默娘公園及觀夕平台等熱區勸導及稽查，更安排機動人員沿線巡邏，一旦發現違規，依法告發。
南市環保局為維護環境安寧，近年來均成立中秋專案稽查小組，去年出動約20人次至熱區展開稽查工作，夜間9點開始勸導，一進入管制時間10點即著手蒐證進行後續告發作業，累積兩個晚間勸導近190件，告發7件。
環保局長許仁澤表示，可以用低碳烹飪方式賞月團聚，減少使用一次性餐具，並做好分類垃圾，避免造成環境髒亂，最重要的是勿在噪音管制時段施放爆竹煙火，打擾周遭住戶生活安寧。
依噪音管制法第8條公告內容規定，除春節期間除夕至農曆正月初三、農曆正月初八、元宵節（含前一日）外，平常日晚間10時至隔天上午7時都不得施放爆竹煙火，違者處6千元以上3萬元以下罰鍰。
環保局呼籲，如發現管制時段有人施放爆竹煙火或使用擴音設施行為，可立即撥打公害陳情專線0800-066666或06-6572916轉2222向環保局檢舉，也請民眾隨手帶走垃圾，勿造成清潔人員的負擔。
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