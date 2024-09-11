新營區百年建物「新東舊時光」修復開館啟用

位於臺南市新營區擁有百年歷史的「新東舊時光」建築，在經過全面修復治理後，以全新面貌正式呈現。臺南市長黃偉哲表示，該建築曾是日治時期臺灣生藥株式會社員工宿舍，後來成為前財政部長許嘉棟家族故居，如今能夠結合臺南築角社區營造重新開放，且新增多元互動設施，不僅保存了珍貴的歷史記憶，還能為當地注入新活力與生命力，並將成為新營地區的重要文化地標。

新營區公所表示，新東舊時光的歷史演進，經歷與見證臺灣多元的社會脈絡變遷，同時也記錄新營地區的崛起興盛，而這座建築是新營地區僅存的公有藥仔會社宿舍，其承載著豐富的歷史記憶，未來新東舊時光將增加多元設施，並結合在地社區與學生的參與，像是透過新東社區的臺南築角創意營造計畫，由青年創作團隊在周邊的公車亭和學生亭的設計概念，來持續為當地提供更多交流空間，並進一步促進社區凝聚力。新東舊時光的修復，有賴於團隊透過克服白蟻侵蝕與基地淹水等挑戰，並運用從麻豆合興碾米廠取得的舊木料，加上結合許家成員的協助，將這些舊建材重新運用於建築中，進一步強化歷史與情感的相互連結。

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