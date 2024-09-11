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雲林斗六藝文潮市集來了 每月1場輪番接力到明春
雲林縣政府利用文化中心及表演廳旁的草皮區，結合在地藝文特色，將推出每月1場、為期5個月的主題市集，包括小農市集、花香市集、書香市集、美食市集及年貨市集輪番上陣，從今年秋天持續到明年農曆春節前，讓民眾感受斗六市集魅力。
位於斗六市的雲林縣文化中心及表演廳旁的紅磚道草皮區，草木扶疏，環境優美，常有民眾休憩，國民檔縣議員陳永修曾提案建議縣府文化觀光處可多利用舉辦活動，活絡斗六市經濟發展。
文觀處長陳璧君表示，文觀處用心規畫「斗六藝文潮市集」，從9月至明年1月期間共推出5場活動，包括9月28日「曬書文創」、10月12日「萬聖小農」、11月23日「花草療癒」、12月7日「聖誕老饕」及明年1月11日「潮年貨」等。
首場「曬書文創市集」將於9月28日展開，從午後1時至傍晚6時，活動包括親子故事堂、音樂表演、蚊子電影院外，現場也有雲林獨有的閱讀品牌「微冊角落」專屬攤位，希望藉此讓民眾感受斗六的藝文魅力，及發掘不一樣的旅遊體驗。
雲林縣副縣長謝淑亞表示，藝文潮市集地點緊鄰文化中心及表演廳廳，書香藝文氛圍濃厚，館外綠意讓人心曠神怡，串連附近的膨鼠森林公園、雲林溪藝術水岸園區、斗六後庄埤親水公園(天空之島)等景點，就是一趟很棒的低碳旅遊。
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