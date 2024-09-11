手刀快搶 雲林縣風箏衝浪公開賽及體驗活動限額開放報名
雲林縣府舉辦風箏衝浪公開賽及體驗活動，吸引許多國內外玩家參加，今年邁入第四屆，將於9月21日至22日及10月5日至6日在三條崙舉辦，報名參賽人數已突破百人，縣府開放200名額讓民眾體驗，今起開放報名，縣長張麗善表示，將持續優化三條崙海域環境，讓民眾與身障朋友都有機會親近海洋。
雲林縣長張麗善表示，三條崙海水浴場風力穩定、海域安全，是國內數一數二的風箏衝浪場所，前幾屆風箏衝浪比賽都獲得國內外選手好評，今年更有來自日本、加拿大、丹麥、美國等各國選手，將參加風箏衝浪、風翼水翼競賽，讓來自各地的選手都能看見台灣海洋之美。
縣府近年逐步優化三條崙海水浴場園區無障礙設備，今年六月已搶先讓身心障礙者搶先體驗SUP龍舟等親海活動，獲得好評，張麗善表示，將持續升級三條崙海水浴場，讓各族群、不分齡、身心障礙團體等都可以平等且無差別的親近海洋。
縣府計畫處長李明岳表示，今年除風箏衝浪公開賽，也舉辦第二屆風翼水翼公開賽，讓更多水域活動玩家都能盡享水上活動，目前已有百餘名玩家報名參賽，縣府也將在9月21日、22日及10月6日辦理8場次的風箏衝浪、風翼衝浪及立式划槳等體驗，即日起開放報名，報名網址：https://www.beclass.com/rid=284d8de6661255f0f898
風箏衝浪活動期間同時安排水陸雙拼氣墊樂園，大型氣墊水樂園、陸上親子氣墊體能王等活動，同時有特色風箏展示、胖卡市集、親子共玩裝置藝術等。相關活動可關注
今天活動宣傳記者會，海洋委員會海洋資源處副處長郭進興、四湖鄉長吳勁葦、鄉代會主席吳顯志、縣議員蘇國瓏及蘇俊豪、林岳璋、雲林縣復健青年協會林淑英理事等人都力邀民眾一同來見證雲林的海洋之美。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言