手刀快搶 雲林縣風箏衝浪公開賽及體驗活動限額開放報名

雲林縣府舉辦風箏衝浪公開賽及體驗活動，吸引許多國內外玩家參加，今年邁入第四屆，將於9月21日至22日及10月5日至6日在三條崙舉辦，報名參賽人數已突破百人，縣府開放200名額讓民眾體驗，今起開放報名，縣長張麗善表示，將持續優化三條崙海域環境，讓民眾與身障朋友都有機會親近海洋。

雲林縣長張麗善表示，三條崙海水浴場風力穩定、海域安全，是國內數一數二的風箏衝浪場所，前幾屆風箏衝浪比賽都獲得國內外選手好評，今年更有來自日本、加拿大、丹麥、美國等各國選手，將參加風箏衝浪、風翼水翼競賽，讓來自各地的選手都能看見台灣海洋之美。

縣府近年逐步優化三條崙海水浴場園區無障礙設備，今年六月已搶先讓身心障礙者搶先體驗SUP龍舟等親海活動，獲得好評，張麗善表示，將持續升級三條崙海水浴場，讓各族群、不分齡、身心障礙團體等都可以平等且無差別的親近海洋。

縣府計畫處長李明岳表示，今年除風箏衝浪公開賽，也舉辦第二屆風翼水翼公開賽，讓更多水域活動玩家都能盡享水上活動，目前已有百餘名玩家報名參賽，縣府也將在9月21日、22日及10月6日辦理8場次的風箏衝浪、風翼衝浪及立式划槳等體驗，即日起開放報名，報名網址：https://www.beclass.com/rid=284d8de6661255f0f898

風箏衝浪活動期間同時安排水陸雙拼氣墊樂園，大型氣墊水樂園、陸上親子氣墊體能王等活動，同時有特色風箏展示、胖卡市集、親子共玩裝置藝術等。相關活動可關注