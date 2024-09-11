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麻豆文旦快沒貨了 文旦加工品秋節送禮新選擇
秋節近，著名的台南麻豆文旦銷售佳，估計8成以上已售罄，而文旦相關加工品自用售或送禮日來買氣不弱，近來受到不少消費者青睞，市府農業局說，南市今年文旦種植面積1097公頃，原預估產量2萬6000公噸，日前颱風評估減產約2成，減少約5200公噸，資料顯示，目前已售出8成以上，這幾天是最後出貨期，柚農相當忙碌，秋節前將完銷。
台南市政府農業局表示，除了鮮果，近來文旦加工品在市場上也受到歡迎，為了滿足消費者的需求，有麻豆農會推出了一系列文旦加工品禮盒，包括柚片果乾、柚香沾醬、麻豆文旦蜂蜜柚子茶、纖柚巧克力禮盒、柚香椒鹽麵等，貫金食品推出的蜜香文旦飲、綠園牧場麻豆柚子汁、紅文旦柚子汁等，成為送禮自用最佳選擇。
農業局代理局長陳仲杰說，隨著消費者對健康、美味及多樣化產品需求增加，南市文旦加工品持續創新研發眾多系列產品，讓水果展現更多可能性，文旦產品熱賣也促進當地經濟發展，呼籲民眾支持在地農產品。
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