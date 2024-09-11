創造「夜」經濟 台南獲6千萬經費光環境改造

近年來光環境改造成為趨勢，台南今年文博會期間，在安平古堡、赤嵌樓與台南孔廟等古蹟區也展開一系列夜間光雕劇場、導覽等，獲得遊客好評；南市文化局表示，適逢台南400盛事，已獲中央核定6千萬經費，未來2年將再針對4處國定古蹟及8處市定古蹟等，展開「台南400城市光環境改造計畫」，創造台南「夜」的經濟價值。

文化局表示，台南400不僅是台灣歷史重要里程碑，更是台南府城故事的嶄新篇章，近期安平古堡夜間光雕投影劇場、台南孔廟夜間導覽等精彩活動，都受到民眾好評，更傳達古蹟透過不間斷的夜間光環境設置，可為古都城市創造另一種別具風格的精彩亮點與認識方法。

文資處則說，在節能減碳與視覺美感的雙重目標下，以「光」為媒介，提升城市的夜間風貌，成為近年來的城市美學新趨勢，往年曾在歷史街區進行兩階段的光環境改造計畫，串聯葉石濤文學紀念館、台南神社事務所、孔廟園區、台南州會等場域，成功透過夜間照明讓城市不分晝夜，各有風情。

文資處表示，今年適逢台南400，積極向中央爭取預算，並獲核定逾6千萬經費，未來將針對祀典武廟、大天后宮、台南孔子廟與台灣府城城垣等4處國定古蹟，以及武廟原正殿、開基靈祐宮、廣安宮、原台南合同廳舍、原台南愛國婦人會館等8處市定古蹟，展開台南400城市光環境改造計畫，以兼顧設計感及展現建築藝術的方式，改造照明。