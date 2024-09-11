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國民黨南市前主委林進旺出身貧困 逾16年關懷弱勢捐月餅文旦

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國民黨前主委林進旺（右一）另贈送紅包給代表出席的受扶助家庭。記者謝進盛／攝影
國民黨前主委林進旺（右一）另贈送紅包給代表出席的受扶助家庭。記者謝進盛／攝影

「一枝草，一點露。」出身貧困的國民黨台南市黨部前主委林進旺，今前往北台南家扶中心永康服務處捐贈各360盒月餅和文旦禮盒給家扶受扶助家庭，同時為弱勢者打氣，林進旺連續16年來愛心不間斷，累計已捐出逾6500盒月餅、2000盒文旦禮盒。

77歲的林進旺是在地永康人，目前是享勵工業公司董事長，他幼年家中貧困，台南一中初中部畢業後，放棄升讀日間部開始擔任黑手水電工養家，以半工半讀完成大學學歷。從水電工幹起，再轉行從事五金零件產業，52年來，從一間小零件工廠，發展到銷售國際自行車零件工業公司，事業有成後尤其關注弱勢族群。

近年遭逢疫情和通膨，林進旺公司營運也受到衝擊，他堅持要讓弱勢家庭好好與家人團圓過中秋，今持續與林寶桂文教基金會(林金旺在愛妻仙逝後為愛妻成立的基金會)一起聯合各捐贈360盒月餅和文旦禮盒，在北台南家扶永康服務處表達關懷之意。

「可以認命，不可以認輸」、「一枝草，一點露」林進旺並以自身奮鬥過程與阿公阿嬤交流分享，要努力學習向前看，教育過程特別重視孩子們品德，現今的困境可先透過社福團體及家扶中心幫助，也要循著孩子個性栽培，並非一定要上大學不可，最重要是要學會一技之長，林進旺現場還發放紅包給代表出席的阿公阿嬤，由林寶桂文教基金會執行長邱春美陪同頒發。

北台南家扶主任李桂平說，目前扶助家庭約有850餘戶1400餘名兒童與少年，逾6成為單親家庭，約1成為隔代教養家庭，這些弱勢家庭除受限學歷更常因需照顧家人或因病痛、年齡而影響工作收入，在物價不斷飆漲下，更無心思過節，林進旺16年來愛心未曾間斷，累計捐贈愛心月餅逾6500盒、柚子禮盒2000盒，愛心令人感動。

國民黨前主委林進旺（左二）逾16年捐月餅、文旦給北台南家扶中心永康服務處，地方傳為美談。記者謝進盛／攝影
國民黨前主委林進旺（左二）逾16年捐月餅、文旦給北台南家扶中心永康服務處，地方傳為美談。記者謝進盛／攝影
國民黨前主委林進旺（中）逾16年捐月餅、文旦給北台南家扶中心永康服務處，地方傳為美談。記者謝進盛／攝影
國民黨前主委林進旺（中）逾16年捐月餅、文旦給北台南家扶中心永康服務處，地方傳為美談。記者謝進盛／攝影
林進旺（右二）以自身奮鬥過程與阿公阿嬤交流分享，要努力學習向前看。記者謝進盛／攝影
林進旺（右二）以自身奮鬥過程與阿公阿嬤交流分享，要努力學習向前看。記者謝進盛／攝影

台南 愛心 月餅

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