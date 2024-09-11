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嘉義大埔藍色公路首推AI導覽 手機就能體驗AR虛實互動

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大埔鄉藍色公路今年首推AI導覽，縣長翁章梁今天到蒜頭糖廠創新基地宣傳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉藍色公路今年首推AI導覽，縣長翁章梁今天到蒜頭糖廠創新基地宣傳。記者黃于凡／攝影

嘉義縣大埔鄉發展智慧觀光，結合人工智慧AI、擴增實境AR技術，今年首創「5G大埔藍色公路AI逍遙遊」行動導覽服務，用手機就能沈浸式體驗，縣長翁章梁今天到蒜頭糖廠創新基地宣傳，盼透過高互動性的智慧旅遊體驗，帶領大埔鄉發展全新智慧觀光產業。

嘉義創新基地執行數位發展部5G應用落地計畫，今年將AI科技結合觀光導覽，讓大埔觀光吉祥物「山妹與老鷹哥」躍上螢幕，介紹大埔豐富自然景觀與人文資源，數位發展部數位產業署主任秘書黃雅萍、大埔鄉長吳明勲等人出席體驗，邀鄉親拿起手機科技遊大埔。

翁章梁說，大埔鄉地處偏鄉宛如秘境，雖然旅遊服務量能較為不足，但近年在數發部數產署的支持下導入5G智慧導覽，即使在偏遠山區和水庫湖畔，也能讓遊客體驗智慧旅遊，盼推廣曾文水庫豐富的自然景觀與人文資源，讓大家認識宛如世外桃源的藍色公路。

文觀局指出，大埔觀景台、釣魚平台、飛鷹峽谷、山豬島、賞鷹平台、琴鷹會館、同心橋、北極殿和小提琴島等景點設有AI辨識點，用手機掃描就能產生AR虛實互動導覽，吉祥物老鷹哥和山豬妹將現身螢幕導覽，探索景點還可參加集點活動，增添旅程的趣味性與挑戰性。

吳明勲說，飛鷹峽谷、小提琴島、山豬島等秘境極具特色，近年逐漸打出知名度，吸引觀光客到大埔遊玩，5G應用落地計畫幫助偏鄉發展觀光，除了有科技導覽體驗，導覽語言還囊括中、英、日、韓，將大埔推向國際化，讓國際觀光客更方便遊覽，希望打造世界級景點。

嘉義縣大埔鄉藍色公路今年首推AI導覽，用手機就能體驗AR虛實互動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉藍色公路今年首推AI導覽，用手機就能體驗AR虛實互動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉藍色公路今年首推AI導覽，縣長翁章梁今天到蒜頭糖廠創新基地宣傳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉藍色公路今年首推AI導覽，縣長翁章梁今天到蒜頭糖廠創新基地宣傳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉藍色公路今年首推AI導覽，用手機就能體驗AR虛實互動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉藍色公路今年首推AI導覽，用手機就能體驗AR虛實互動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉藍色公路今年首推AI導覽，用手機就能體驗AR虛實互動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉藍色公路今年首推AI導覽，用手機就能體驗AR虛實互動。記者黃于凡／攝影

大埔 曾文水庫

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