台南凱米風災後大型垃圾暴量 黃偉哲視察分類轉運

颱風凱米7月底造成台南市新營、後壁、鹽水等區多處淹水，災後產生大量損壞家具、倒伏樹木等大型垃圾，環保局加強分類處理，台南市長黃偉哲今天到新營區掩埋場視察處理情形。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，凱米風災造成新營、後壁、鹽水等區嚴重淹水，而風災過後產生許多損壞家具及倒伏樹木等廢棄物，經清潔隊全力清運後，目前大型垃圾已完成分類並陸續處理完畢。

黃偉哲指出，這次風災包括新營、後壁清潔隊也成為受災戶，淹水超過1公尺，廳舍與機具都受損嚴重，市府針對辦公室受損物品將全力支持協助復原，至於清潔機具老化的部分，包括抓斗車、垃圾車、小山貓及鏟裝機等，未來也將優先編列經費，讓清潔隊量能充分發揮，維持市容整潔。

台南市環保局提供資料指出，因應颱風凱米轉運大型廢棄物，後壁區清潔隊暫置轉運出場總計230公噸，目前持續轉運中；新營區隊暫置大型廢棄物轉運出場總計226噸，已全數清理完成，清理過程中也加強提醒民眾，風災過後應勤於巡查、清理積水容器，避免登革熱疫情出現。