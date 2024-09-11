嘉義周末大型徵才千餘個職缺 在地電商開10萬高薪

勞動部嘉義就業中心周末上午9點半到下午1點，在嘉市北興國中活動中心，舉辦「數位永續薪在嘉義」現場徵才，共有台積電、王品集團、愛之味等38家廠商，提供1000多個工作機會，其中7成以上職缺薪資超過3萬元，嘉義在地知名電商「疲老闆」直播小幫手，薪資上看10萬元。

嘉義就業中心主任李奇玟說，徵才活動導入智慧E化面試系統，民眾可透過行動載具掃描QR coed填寫履歷及欲應徵之職缺，完成後系統隨即生成履歷表並發送至面試廠商端之數位工具，突破傳統排隊面試方式，且全程無紙化、數位化，不僅省紙減碳響應ESG，也讓就業媒合省時省力，共創雙贏。

本次徵才邀請科技業、數位電商、傳統產業及服務業現場設攤徵才，其中台積電南科廠招募技術員與工程師；王品集團旗下和牛涮與藝奇招募見習襄理與廚藝助理；在地知名電商「疲老闆」直播小幫手，薪資上看10萬元。

另有職訓大觀園、產業展示區、履歷健檢和職涯諮詢專區，不僅可獲得最新的就業相關資訊，也提供民眾全新的求職體驗。嘉義就業中心首次規畫「AR就業學堂」，提供民眾虛擬互動體驗，透過遊戲方式提升就業相關知識，完成闖關還可兌換獎品。

當天完成面試有機會獲得3C禮品抽獎機會，獎品平板電腦1名、筋膜槍2名、電商百元抵用券100名等禮品。民眾可事先進入活動網站，預先瀏覽職缺、填寫履歷與預約面試，當天在服務台查詢履歷簽名即可進場面試。活動詳情可上台灣就業通網站或洽詢嘉義就業中心（05）2240656。