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「藥仔會社」修復開幕 許嘉棟喜遊故居

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南市政府修復新營區日治時期製藥員工宿舍，其中1棟為財政部前部長許嘉棟（右二）家族故居，許家兄妹昨向市長黃偉哲（左一）介紹屋內當年點滴。記者謝進盛／攝影
台南市政府修復新營區日治時期製藥員工宿舍，其中1棟為財政部前部長許嘉棟（右二）家族故居，許家兄妹昨向市長黃偉哲（左一）介紹屋內當年點滴。記者謝進盛／攝影

台南新營區興國高中旁邊的日治時期台灣生藥株式會社員工宿舍，為雙拼木造建築，市府歷經4年修復完成2棟，昨重新開幕，取名「新東舊時光」將委外經營。其中1棟正是財政部前部長許嘉棟家族故居，許家兄妹4人都回到舊宅，對老屋相當滿意，甚至看到保存下來的父母結婚照片難掩興奮。

新營區公所表示，製藥員工宿舍早年俗稱「藥仔會社」，到國民政府接收後變公務員宿舍，未來將增加多元設施，並結合在地社區與學生的參與。

黃偉哲參與開幕儀式說，新東舊時光是見證台灣百年歷史變遷與社會發展重要象徵，此次修復工作中耗資約2千萬元，其中1300萬元由文化部與南市文化局共同補助，加上前住戶許氏家族自籌700多萬元，成立「許願傳愛文教協會」認養，許嘉棟的兒子許智睿任理事長是背後重要推手，欽佩許家對建築歷史維護與保存貢獻。

許家兄妹老大許家霖、老二許嘉棟、老三許嘉富及妹妹許秋馨回到舊宅，4人看著修復的老屋相當滿意，看到父親許全成、母親許蔡珠結婚照，許全成曾任前南縣長高文瑞的秘書，兄妹笑說，「爸爸當年真的好帥！」

宿舍 老屋

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