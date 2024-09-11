台南車站前圓環改造 市民憂更亂

台南火車站是市區交通要衝，市府將投入3.8億元改造站前圓環，相關規畫公開展覽後引起議論，尤其車輛行駛方向改為「雙向U字型」，不少市民喊複雜、憂心恐更塞更亂；有議員認為，圓環周邊共5處路口，北門路進出U型的車流大，務必壓力測試，停車空間不足也要一併解決。交通局表示，未來透過大台南智慧交通中心進行監控調整。

台南火車站前現為圓環，若單純走北門路南北向，可直行不必繞圓環，未來擴大行人空間設站前廣場，因此北門路、中山路、成功路、富北街、北門路5個路口車輛駛入站前，都要繞U字型，另有增加私人運具接送區、機車接送區、公車站等。

近日臉書粉專「台南式」貼出未來動線圖，網友指之後行駛北門路通過站前，將增加紅綠燈，恐從3到5分鐘變10到12分鐘；也有人覺得動線看起來變複雜。

市議員沈震東說，未來5處路口都是雙向通行，加上南端北門路與U字型路口有迴向、順向問題，整體標線、號誌將會扮演重大角色，加上未來周邊停車量體依然非常不足，載運、候車空間等都還需要增加，一定要先進行整體壓力測試，另，文資處要趕緊修復火車站門面，也期待未來能與捷運共構、提升附近商業機能，強化小東公宅落成後區域經濟，將整體火車站前再次發展。

「應不會有更塞車的問題！」交通局副局長熊萬銀解釋，現在民眾出火車站就是馬路，須拖著行李穿越地下道才能搭公車，且現行圓環交通號誌時相多，交通紊亂，站前圓環改造主要以人本考量，增加人行空間及安全性，改為雙向U字型後，類似回歸到「直線道路」，規畫時已用程式模擬各個時相號誌周期（紅綠燈秒數）。

至於火車站周邊停車量能不足問題，熊萬銀說，鐵路地下化後鐵道局在附近有規畫停車場，原有鐵道空間將改為綠園道，兼具往來交通及遊憩功能，文資處會聽取公民對南鐵綠園道設計意見；與捷運共構部分，他說，捷運處在小東路以南規畫有轉運站，鐵路地下化後新增火車站北出口，民眾出站走去就能銜接上公車或捷運。